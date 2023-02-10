“Ми це відчуватимемо”: відомий екстрасенс розповів, коли закінчиться війна в Україні

2023 рік для України однозначно переможний, зазначив експерт

"Щоб закінчилася війна" — це головне бажання кожного українця вже не перший рік, проте після повномасштабного вторгнення воно лише посилилося. Звичайно кожен хотів би знати наперед, коли це станеться, і тому "в гру" вступають різні астрологи, тарологи та екстрасенси.

В інтерв’ю YouTube-каналу TOP відомий ясновидець і екстрасенс Валерій Шатілович розповів, що для України 2023 однозначно переможний, і наші бійці зможуть вигнати російську армію з окупованих територій. Валерій зазначив, що перемогу ми відчуємо.

"Це має статися, коли розквітатимуть дерева та кущі. На початок літа все йде", — сказав Шатілович, натякнувши, що основні події будуть навесні.

А також екстрасенс назвав яскравий провісник закінчення війни.

"Жасмин! Карти показують, коли цвістиме жасмин. Ну, це буде травень", — підсумував ясновидець.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що астролог та таролог Людмила Хомутовська спрогнозувала долю путіна у цій війні. Також вона сказала, коли може статись смерть російського президента.