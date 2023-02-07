Великі втрати, але потім бойові дії підуть простіше й швидше: прогноз астрологів для України

На думку Суханових, лютий може принести перемоги над ворогом, але й збільшити кількість наших загиблих

Питанням, коли може закінчитися російсько-українська війна, продовжують задаватися ведичні астрологи Ганна та Олексій Суханови. Як і їхні колеги, вони озвучують прогноз щодо бойових дій у лютому 2023 року і говорять про можливість деякої зміни ходу війни навесні.

Астропрогноз на лютий-2023 Суханови розмістили у своєму блозі в Інстаграм. За їхніми словами, у річній карті України у лютому змінюється два річні періоди. Обидва вони характеризують як напружені.

Так, Суханови виділяють два інтенсивні періоди:

2-24 лютого;

24 лютого — 19 квітня.

"Однак їх напруженість відрізнятиметься від того, що ми проживали в січні. У січні акцент був зроблений на психологічний стан. У лютому, незважаючи на те, що період напружений, він уже може бути продуктивним. Продуктивність може бути виявлена не скільки звільненням територій, скільки кількістю знищеної військової техніки та ворогів", — йдеться в астропрогнозі.

Суханови додають, що може йтися не лише про зовнішніх ворогів у вигляді російської армії, а й ворогів у вигляді корупціонерів, ворогів держави та народу України за її межами, наприклад, лобістів путіна в ЄС та США, які перешкоджають отриманню зброї чи іншої допомоги для України. Можливо навіть, що в лютому ті країни, які займали більш пасивну позицію щодо військової допомоги, почнуть себе активніше проявляти або займуть більш певну позицію, зазначається в публікації.

Крім того, Суханова повідомили, що є ризик збільшення втрат серед наших військових. Але після 19 квітня, стверджують астрологи, бойові дії можуть піти простіше, швидше та легше.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що астрологиня і тарологиня Людмила Хомутовська спрогнозувала долю путіна у цій війні. Також вона сказала, коли може статися смерть російського президента.