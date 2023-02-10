“Мы это будем чувствовать”: известный экстрасенс рассказал, когда закончится война в Украине

2023 год для Украины однозначно победный, отметил эксперт

"Чтобы закончилась война" — это главное желание каждого украинца уже не первый год, однако после полномасштабного вторжения оно только усилилось. Естественно каждый хотел бы знать наперед, когда это случится, и поэтому "в игру" вступают различные астрологи, тарологи и экстрасенсы.

В интервью YouTube-каналу TOP известный ясновидящий и экстрасенс Валерий Шатилович рассказал, что для Украины 2023 год однозначно победный, и наши бойцы сумеют выгнать российскую армию с оккупированных территорий. Валерий отметил, что победу мы почувствуем.

"Это должно произойти, когда будут расцветать деревья и кусты. К началу лета все идет" — сказал Шатилович, намекнув, что основные события будут весной.

А также экстрасенс назвал яркий предвестник окончания войны.

"Жасмин! Карты показывают, когда будет цвести жасмин. Ну, это будет май", — подытожил ясновидец.

Ранее "Телеграф" сообщал, что астролог и таролог Людмила Хомутовская спрогнозировала судьбу путина в этой войне. Также она сказала, когда может произойти смерть российского президента.