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Важливі заборони на Тетянин день: що не можна робити в це свято

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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День Святої Тетяни щорічно вшановують 25 січня
День Святої Тетяни щорічно вшановують 25 січня. Фото Зеркало недели

Дата, присвячена пам’яті Святої Тетяни, одна з найважливіших свят січня

Календар церковних свят на січень 2023 року визначає важливе свято — Тетянин день, який щорічно вшановують християни за юліанським календарем 25 січня. На цей раз свято випадає на середу. Дата присвячена пам’яті священномучениці Татіани Римської, яка жила в III столітті нашої ери і зазнавала гонінь через те, що сповідувала християнство, а не язичництво.

У Тетянин день прийнято вітати всіх жінок, володарок цього прекрасного жіночого імені. У свято в будинку має панувати порядок. Однак, як і для будь-якої релігійної дати, існує низка заборон 25 січня. Докладніше про те, що не можна робити у Тетянин день, розповідаємо у цьому матеріалі "Телеграфа".

Так, у Тетянин день рекомендується утриматися від деяких дій, згідно з церковною та народною традицією. Заборони на Тетянин день 25 січня:

  • Не можна засмучуватися та сумувати.
  • Заборонено відмовляти у допомозі тим, хто звертається з таким проханням.
  • Не варто брати участь у конфліктах, вживати нецензурні й лайливі слова.
  • Не скупіться і не будьте жадібними.
  • Відмовтеся від важкої домашньої праці.

Для дівчат є окрема заборона-прикмета. Повір’я свідчать, що в Тетянин день їм не варто лінуватися, а ще носити старий і брудний одяг, адже, як вважається, це може обіцяти невдачі в коханні.

Як писав "Телеграф", існує низка традицій для Тетяниного дня. А ось святкувати День студента 25 січня в Україні не варто, цю традицію наслідують російські студенти. У нашій країні для студентів є окрема дата – 17 листопада, саме у цей день студентів вітають у більшості країн світу.

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