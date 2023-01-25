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Важные запреты на Татьянин день: что нельзя делать в этот праздник

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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День Святой Татьяны ежегодно чтут 25 января
День Святой Татьяны ежегодно чтут 25 января. Фото Зеркало недели

Дата, приуроченная памяти Святой Татьяны, один из важнейших праздников января

Календарь церковных праздников на январь 2023 года определяет важный праздник — Татьянин день, который ежегодно чтут христиане по юлианскому календарю 25 января. В этот раз праздник выпадает на среду. Дата посвящена памяти священномученицы Татианы Римской, которая жила в III веке нашей эры и подвергалась гонениям из-за того, что исповедовала христианство, а не язычество.

В Татьянин день принято поздравлять всех женщин, обладательниц этого прекрасного женского имени. В праздник в доме должен царить порядок. Однако как и для любой религиозной даты существует ряд запретов 25 января. Подробнее о том, что нельзя делать в Татьянин день, рассказываем в этом материале "Телеграфа".

Так, в Татьянин день рекомендуется удержаться от некоторых действий, согласно церковной и народной традиции. Запреты на Татьянин день 25 января:

  • Нельзя унывать и грустить.
  • Запрещено отказывать в помощи тем, кто обращается с такой просьбой.
  • Не стоит участвовать в конфликтах, употреблять нецензурные и бранные слова.
  • Не жадничайте и не будьте скупыми.
  • Откажитесь от тяжелого домашнего труда.

Для девушек есть отдельный запрет-примета. Поверья гласят, что в Татьянин день им не стоит лениться, а еще носить старую и грязную одежду, ведь, как считается, это может сулить неудачи в любви.

Как писал "Телеграф", существует ряд традиций для Татьяниного дня. А вот праздновать День студента 25 января в Украине не стоит, этой традиции следуют российские студенты. В нашей стране для студентов есть отдельная дата — 17 ноября, именно в этот день студентов поздравляют в большинстве стран мира.

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