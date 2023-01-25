Важные запреты на Татьянин день: что нельзя делать в этот праздник

Дата, приуроченная памяти Святой Татьяны, один из важнейших праздников января

Календарь церковных праздников на январь 2023 года определяет важный праздник — Татьянин день, который ежегодно чтут христиане по юлианскому календарю 25 января. В этот раз праздник выпадает на среду. Дата посвящена памяти священномученицы Татианы Римской, которая жила в III веке нашей эры и подвергалась гонениям из-за того, что исповедовала христианство, а не язычество.

В Татьянин день принято поздравлять всех женщин, обладательниц этого прекрасного женского имени. В праздник в доме должен царить порядок. Однако как и для любой религиозной даты существует ряд запретов 25 января. Подробнее о том, что нельзя делать в Татьянин день, рассказываем в этом материале "Телеграфа".

Так, в Татьянин день рекомендуется удержаться от некоторых действий, согласно церковной и народной традиции. Запреты на Татьянин день 25 января:

Нельзя унывать и грустить.

Запрещено отказывать в помощи тем, кто обращается с такой просьбой.

Не стоит участвовать в конфликтах, употреблять нецензурные и бранные слова.

Не жадничайте и не будьте скупыми.

Откажитесь от тяжелого домашнего труда.

Для девушек есть отдельный запрет-примета. Поверья гласят, что в Татьянин день им не стоит лениться, а еще носить старую и грязную одежду, ведь, как считается, это может сулить неудачи в любви.

Как писал "Телеграф", существует ряд традиций для Татьяниного дня. А вот праздновать День студента 25 января в Украине не стоит, этой традиции следуют российские студенты. В нашей стране для студентов есть отдельная дата — 17 ноября, именно в этот день студентов поздравляют в большинстве стран мира.