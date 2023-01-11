Відомий астролог назвала дату смерті путіна: "Не стане дуже скоро"

2023 рік для Росії — рік болісних страждань і "звільнення" від путіна

Українці — дуже добрий народ, але до певного часу. Якщо прийти на їхню територію зі злом, війною, захоплювати українські міста та вбивати мирних жителів, то на добрий прийом розраховувати не варто. Саме з цієї причини мрією всіх українців останній рік є смерть російського диктатора володимира путіна. І розповісти коли це станеться, взялися астрологи та тарологи.

Відомий астролог Анжела Перл в інтерв’ю Наталії Мосейчук також поринула у цю тему, і передбачила швидку смерть кривавого диктатора. Щобільше, вона зазначила, що разом з цим до росіян прийде час великих страждань.

"Я думаю, що путін не стане дуже скоро. Ймовірно, цього року. Фізично. Тому що Плутон — планета величезної трансформації, величезних змін і, найголовніше, змін у владі. Вона входить 24 березня на знак росії" — поділилася Перл.

На додаток, астролог додала, що протягом усього 2023 року та частини 2024 року Плутон "мучитиме" росіян. У цей час у країні-агресорі може бути зміна влади, причому кілька разів, також можлива нова війна, яка принесе багато смертей. Причому війна почнеться з кимось із інших країн-сусідів росії. У результаті "велика держава" втратить свою цілісність.

Раніше таролог Людмила Хомутовська заявила, що військові дії в нашій країні закінчаться навесні 2023 року.

Нагадаємо, що учасник шоу "Битва екстрасенсів" Сергій Кобзар розповів, коли прийде кінець путінському режиму.