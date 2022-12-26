Відомий астролог назвав дату, коли помре путін

За російського президента вже давно виступає двійник

Відомий астролог Влад Росс, який раніше попередив українців про небезпеку у Новий рік, також поділився і приємнішими новинами про смерть диктатора путіна. Можливо, за інших обставин це була б і трагічна новина, але з огляду на нинішні реалії — це більше не новина, а мрія.

В інтерв’ю УНІАН, астроексперт зазначив, що у 2023 році є кілька небезпечних місяців для диктатора, і всі вони пов’язані із близькою перемогою ЗСУ на фронті. Оскільки в лютому 2023 року вже буде ясно, що росія програла цю війну, сили путіна також почнуть видихатися.

"Найнебезпечнішими місяцями для нього я виділив би лютий, березень і квітень 2023 року. Що стосується його смерті, то максимум до чого він дотягне — це травень 2023-го" — зазначив Росс.

Також астролог додав, що про смерть президента рф відразу повідомляти не будуть, і всьому світу показуватимуть його двійника. Хоча в принципі, за словами Росса, наразі диктатор уже не виходить зі свого бункера чи госпіталю, і за нього все робить двійник.

Раніше таролог Людмила Хомутовська заявила, що військові дії в нашій країні закінчаться навесні 2023 року.

Нагадаємо, що учасник шоу "Битва екстрасенсів" Сергій Кобзар розповів, коли прийде кінець путінському режиму.