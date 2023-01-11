Известный астролог назвала дату смерти путина: "Не станет очень скоро"

2023 год для россии — год мучительных страданий и "освобождения" от путина

Украинцы — очень добрый народ, но до поры до времени. Если прийти на их территорию со злом, войной, захватывать украинские города и убивать мирных жителей, то на хороший прием рассчитывать не стоит. Именно по этой же причине мечтой всех украинцев последний год является смерть российского диктатора владимира путина. И рассказать когда это случится, взялись астрологи и тарологи.

Известный астролог Анжела Перл в интервью Наталии Мосейчук также окунулась в эту тему, и предсказала скорую смерть кровавого диктатора. И более того, она отметила, что вместе с этим к россиянам придет время больших страданий.

"Я думаю, что путина не станет очень скоро. Вероятно, в этом году. Физически. Потому что Плутон — планета огромной трансформации, огромных перемен и, самое главное, перемен во власти. Она входит 24 марта в знак россии" — поделилась Перл.

Более того, астролог добавила, что на протяжении всего 2023 года и части 2024 года Плутон будет "мучить" россиян. В это время в стране-агрессоре может быть смена власти, при чем несколько раз, также вероятна новая война, которая принесет много смертей. При чем война начнется с кем-то из других стран-соседей рф. В итоге "велика держава" потеряет свою целостность.

Ранее таролог Людмила Хомутовская заявила, что военные действия в нашей стране закончатся весной 2023 года.

Напомним, что участник шоу "Битва экстрасенсов" Сергей Кобзарь рассказал, когда придет конец путинскому режиму.