Ясновидець назвав переломну для України дату у 2023 році (відео)

В цей день можливе посилення будь-яких сценаріїв — як позитивних, так і негативних

У 2023 році на Україну чекає важлива дзеркальна дата — 23.03. Цей день стане особливим, адже такі збіги чисел зазвичай мають дуже потужну енергетику, каже ясновидець та цілитель Олександр Жарков.

За його словами, саме 23 березня можливе посилення будь-яких сценаріїв, ухвалення жорстких військових доктрин і навіть вступ у війну третьої сторони. Причому це можуть бути як союзники України, так і росії, зауважив ясновидець в інтерв'ю YouTube-каналу PeopleLife.

"Якщо ми зараз відмотаємо все назад, у нас 22.02.2022 практично вже почалася війна — підготовка військ, переміщення. Тобто в цілому, війна почалася 22-го, бо там ще логістика, віддача команд…

Тому 23 число — це те саме. Йдеться про посилення будь-яких сценаріїв: прийняття жорстких воєнних доктрин, наступ третьої сторони якоїсь сторонньої сили, якоїсь країни. Це може бути і сценарій підключення союзників — причому як з однієї сторони, так і з іншої. Тобто може йтися як про підтримку нас, так і підтримку іншої сторони. І, скоріше всього, як я це бачу, це будуть певні альянси, які зараз організовуються — росія, Китай та інші країни. Такий собі аналог BRICS. Вони це будуть активно анонсувати", — зауважує Жарков.

Ясновидець наголошує, що якщо росія отримає підтримку Китаю, це буде відчутно, навіть для нашої країни. Тому, каже, Україні потрібно знайти певне контррішення і щось придумати до настання цієї дзеркальної дати.

Раніше ми розповідали про прогноз для України на 2023 рік він іншого експерта — астролога та хіроманта Володимира Бадіяна. На йогго думку, вже цього року ми зможемо спокійно насолоджуватися морем в українському Криму.