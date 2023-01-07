Ясновидящий назвал переломную для Украины дату в 2023 году (видео)

В этот день возможно усиление любых сценариев как положительных, так и отрицательных

В 2023 году Украину ждет важная зеркальная дата — 23.03. Этот день станет особенным, ведь такие совпадения чисел обычно очень мощную энергетику, говорит ясновидящий и целитель Александр Жарков.

По его словам, именно 23 марта возможно усиление любых сценариев, принятие жестких военных доктрин и даже вступление в войну третьей стороны. Причем это могут быть как союзники Украины, так и россии, заметил ясновидящий в интервью YouTube-каналу PeopleLife.

"Если мы сейчас отмотаем все назад, у нас 22.02.2022 практически уже началась война — подготовка войск, перемещение. То есть в целом, война началась 22-го, потому что там еще логистика, отдача команд…

Поэтому 23 число — это то же самое. Речь идет об усилении любых сценариев: принятие жестких военных доктрин, наступление третьей стороны какой-нибудь посторонней силы, какой-то страны. Это может быть и сценарий подключения союзников, причем как с одной стороны, так и с другой. То есть речь может идти как о поддержке нас, так и о поддержке другой стороны. И, скорее всего, как я вижу, это будут определенные альянсы, которые сейчас организуются — россия, Китай и другие страны. Такой аналог BRICS. Они это будут активно анонсировать", — отмечает Жарков.

Ясновидец отмечает, что если россия получит поддержку Китая, это будет ощутимо, даже для нашей страны. Поэтому, говорит, Украине нужно найти определенное контррешение и что-нибудь придумать до наступления этой зеркальной даты.

Ранее мы рассказывали о прогнозе для Украины на 2023 год он другого эксперта – астролога и хироманта Владимира Бадиана. По его мнению, уже в этом году мы сможем спокойно наслаждаться морем в украинском Крыму.