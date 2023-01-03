Будуть нові порядки та закон: астролог розповіла про 2023 рік для України

Початок весни знаменуватиме для країни стадію одужання

До кінця зими — на початку весни 2023 року на Україну чекає неочікуваний поворот подій на фронті. У цей час українцям доведеться пережити складні часи, однак саме в цей період будуть помітні наші переможні кроки.

Про це розповіла астролог Рубіна Цибульська, яка зробила розкладку карт Таро на перші три місяці нового року — січень, лютий та березень. За її словами, бойові дії під кінець весни почнуть затихати, проте енергія війни все ще залишається. Зараз же йдеться про активний рух на лінії фронту.

"Карти показують, що на початку року на лінії фронту буде активний рух. Україна рухатиметься до перемоги через втрати і розруху, на цьому шляху у нас буде багато перепон. Це буде тяжкий час втрат, але саме в цей період карти Таро показують також наші переможні кроки. Карта Сонце завжди говорить про успіх та вдале вирішення справ", — наголошує Рубіна Цибульська.

Вона також передбачає багато радості та якийсь неочікуваний поворот наприкінці зими — на початку весни. Карти Таро говорять про початок нового етапу в цей період: "Початок весни знаменує для країни початок одужання. Будуть встановлені нові порядки й закон, вирішиться ситуація з полоненими. Бачу, що багато полонених повернуться додому", — прогнозує таролог.

Передбачення для України на 2023 рік від таролога Рубіни Цибульської

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