Різдво Христове: що заборонено робити у це важливе свято

У це світле свято постарайтеся не займатися домашньою роботою

Православні християни, які дотримуються юліанського календаря, 7 січня зустрічають найважливіше свято – Різдво Христове. Цього дня закінчується Різдвяний піст, який тривав 40 днів напередодні. Віряни святкують визначну подію – появу на світ Ісуса Христа.

Будь-яке церковне свято передбачає низку заборон, і Різдво не є винятком. Від деяких дій варто відмовитися не лише 6 січня на Святвечір, а й безпосередньо 7 січня. "Телеграф" розповідає, чим не варто займатися на Різдво Христове.

У Різдво прийнято ходити в гості та проводити час у колі родини й близьких. У храмах відбуваються урочисті богослужіння. У невоєнний час цей день є офіційним вихідним в Україні.

Головні заборони на Різдво

Що не можна робити на Різдво:

Займатися тяжкою фізичною працею.

Стригти волосся або голитися.

Приймати душ чи відвідувати лазню.

Займатися сексом.

Сваритись.

Нецензурно висловлюватись.

Займатися полюванням або рибалкою, різати худобу.

Шити, вишивати та в’язати.

Виносити сміття.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли цього року відзначаються важливі зимові свята за юліанським календарем – Щедрий вечір та Хрещення.