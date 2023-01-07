Різдво Христове: що заборонено робити у це важливе свято
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У це світле свято постарайтеся не займатися домашньою роботою
Православні християни, які дотримуються юліанського календаря, 7 січня зустрічають найважливіше свято – Різдво Христове. Цього дня закінчується Різдвяний піст, який тривав 40 днів напередодні. Віряни святкують визначну подію – появу на світ Ісуса Христа.
Будь-яке церковне свято передбачає низку заборон, і Різдво не є винятком. Від деяких дій варто відмовитися не лише 6 січня на Святвечір, а й безпосередньо 7 січня. "Телеграф" розповідає, чим не варто займатися на Різдво Христове.
У Різдво прийнято ходити в гості та проводити час у колі родини й близьких. У храмах відбуваються урочисті богослужіння. У невоєнний час цей день є офіційним вихідним в Україні.
Головні заборони на Різдво
Що не можна робити на Різдво:
- Займатися тяжкою фізичною працею.
- Стригти волосся або голитися.
- Приймати душ чи відвідувати лазню.
- Займатися сексом.
- Сваритись.
- Нецензурно висловлюватись.
- Займатися полюванням або рибалкою, різати худобу.
- Шити, вишивати та в’язати.
- Виносити сміття.
Раніше "Телеграф" розповідав, коли цього року відзначаються важливі зимові свята за юліанським календарем – Щедрий вечір та Хрещення.