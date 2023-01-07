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Різдво Христове: що заборонено робити у це важливе свято

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Християни східного обряду святкують Різдво 7 січня
Християни східного обряду святкують Різдво 7 січня. Фото Pixabay

У це світле свято постарайтеся не займатися домашньою роботою

Православні християни, які дотримуються юліанського календаря, 7 січня зустрічають найважливіше свято – Різдво Христове. Цього дня закінчується Різдвяний піст, який тривав 40 днів напередодні. Віряни святкують визначну подію – появу на світ Ісуса Христа.

Будь-яке церковне свято передбачає низку заборон, і Різдво не є винятком. Від деяких дій варто відмовитися не лише 6 січня на Святвечір, а й безпосередньо 7 січня. "Телеграф" розповідає, чим не варто займатися на Різдво Христове.

У Різдво прийнято ходити в гості та проводити час у колі родини й близьких. У храмах відбуваються урочисті богослужіння. У невоєнний час цей день є офіційним вихідним в Україні.

Головні заборони на Різдво

Що не можна робити на Різдво:

  • Займатися тяжкою фізичною працею.
  • Стригти волосся або голитися.
  • Приймати душ чи відвідувати лазню.
  • Займатися сексом.
  • Сваритись.
  • Нецензурно висловлюватись.
  • Займатися полюванням або рибалкою, різати худобу.
  • Шити, вишивати та в’язати.
  • Виносити сміття.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли цього року відзначаються важливі зимові свята за юліанським календарем – Щедрий вечір та Хрещення.

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#Різдво #Різдво Христове #Заборони