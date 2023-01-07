Рождество Христово: что запрещено делать в этот важный праздник
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В этот светлый праздник постарайтесь не заниматься домашней работой
Православные христиане, которые следуют юлианскому календарю, 7 января встречают важнейший праздник – Рождество Христово. В этот день оканчивается Рождественский пост, который длился 40 дней накануне. Верующие празднуют знаменательное событие – появление на свет Иисуса Христа.
Любой церковный праздник предполагает ряд запретов, и Рождество не исключение. От некоторых действий стоит отказаться не только 6 января в Сочельник, а и непосредственно 7 января. "Телеграф" рассказывает, чем не стоит заниматься в Рождество Христово.
В Рождество принято ходить в гости и проводить время в кругу семьи и близких. В храмах проходят торжественные богослужения. В невоенное время этот день является официальным выходным в Украине.
Главные запреты на Рождество
Что нельзя делать в Рождество:
- Заниматься тяжелым физическим трудом.
- Стричь волосы или бриться.
- Принимать душ или посещать баню.
- Заниматься сексом.
- Ссориться.
- Нецензурно выражаться.
- Заниматься охотой или рыбалкой, резать домашний скот.
- Шить, вышивать и вязать.
- Выносить мусор.
Ранее "Телеграф" рассказывал, когда в этом году отмечаются важные зимние праздники по юлианскому календарю – Щедрый вечер и Крещение.