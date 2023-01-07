Рождество Христово: что запрещено делать в этот важный праздник

В этот светлый праздник постарайтесь не заниматься домашней работой

Православные христиане, которые следуют юлианскому календарю, 7 января встречают важнейший праздник – Рождество Христово. В этот день оканчивается Рождественский пост, который длился 40 дней накануне. Верующие празднуют знаменательное событие – появление на свет Иисуса Христа.

Любой церковный праздник предполагает ряд запретов, и Рождество не исключение. От некоторых действий стоит отказаться не только 6 января в Сочельник, а и непосредственно 7 января. "Телеграф" рассказывает, чем не стоит заниматься в Рождество Христово.

В Рождество принято ходить в гости и проводить время в кругу семьи и близких. В храмах проходят торжественные богослужения. В невоенное время этот день является официальным выходным в Украине.

Главные запреты на Рождество

Что нельзя делать в Рождество:

Заниматься тяжелым физическим трудом.

Стричь волосы или бриться.

Принимать душ или посещать баню.

Заниматься сексом.

Ссориться.

Нецензурно выражаться.

Заниматься охотой или рыбалкой, резать домашний скот.

Шить, вышивать и вязать.

Выносить мусор.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда в этом году отмечаются важные зимние праздники по юлианскому календарю – Щедрый вечер и Крещение.