Укр

Рождество Христово: что запрещено делать в этот важный праздник

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
Читати українською
Автор
1074
Христиане восточного обряда отмечают Рождество 7 января
Христиане восточного обряда отмечают Рождество 7 января. Фото Pixabay

В этот светлый праздник постарайтесь не заниматься домашней работой

Православные христиане, которые следуют юлианскому календарю, 7 января встречают важнейший праздник – Рождество Христово. В этот день оканчивается Рождественский пост, который длился 40 дней накануне. Верующие празднуют знаменательное событие – появление на свет Иисуса Христа.

Любой церковный праздник предполагает ряд запретов, и Рождество не исключение. От некоторых действий стоит отказаться не только 6 января в Сочельник, а и непосредственно 7 января. "Телеграф" рассказывает, чем не стоит заниматься в Рождество Христово.

В Рождество принято ходить в гости и проводить время в кругу семьи и близких. В храмах проходят торжественные богослужения. В невоенное время этот день является официальным выходным в Украине.

Главные запреты на Рождество

Что нельзя делать в Рождество:

  • Заниматься тяжелым физическим трудом.
  • Стричь волосы или бриться.
  • Принимать душ или посещать баню.
  • Заниматься сексом.
  • Ссориться.
  • Нецензурно выражаться.
  • Заниматься охотой или рыбалкой, резать домашний скот.
  • Шить, вышивать и вязать.
  • Выносить мусор.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда в этом году отмечаются важные зимние праздники по юлианскому календарю – Щедрый вечер и Крещение.

Теги:
#Рождество #Рождество Христово #Запреты