Будут новые порядки и закон: астролог рассказала о 2023 году для Украины

Начало весны будет знаменовать для страны стадию выздоровления

До конца зимы — в начале весны 2023 года Украину ждет неожиданный поворот событий на фронте. В это время украинцам придется пережить сложные времена, однако именно в этот период будут видны наши победные шаги.

Об этом рассказала астролог Рубина Цыбульская, которая сделала раскладку карт Таро на первые три месяца нового года — январь, февраль и март. По ее словам, боевые действия к концу весны начнут затихать, однако энергия войны все еще остается. Сейчас же речь идет об активном движении на линии фронта.

"Карты показывают, что в начале года на линии фронта будет активное движение. Украина будет двигаться к победе через потери и разруху, на этом пути у нас будет много преград. Это будет тяжелое время потерь, но именно в этот период карты Таро показывают также наши победные шаги. Карта Солнце всегда говорит об успехе и удачном решении дел", — отмечает Рубина Цыбульская.

Она также предусматривает много радости и неожиданный поворот в конце зимы — в начале весны. Карты Таро говорят о начале нового этапа в этот период: "Начало весны знаменует для страны начало выздоровления. Будут установлены новые порядки и закон, разрешится ситуация с пленными. Вижу, что многие пленные вернутся домой", — прогнозирует таролог.

Предсказание для Украины на 2023 год от таролога Рубины Цыбульской

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