Наприкінці року Землю накриє потужна магнітна буря: штормитиме п’ять днів

Динаміка геомагнітних коливань знизиться до Нового року

Наприкінці 2022 року очікується низка потужних магнітних бур, які триватимуть п’ять днів одна за одною. Геомагнітна активність досягне максимального рівня. Тому метеочутливі люди у цей час можуть відчути дискомфорт.

Сильні магнітні бурі будуть спостерігатися в період з 24 по 28 грудня, свідчать дані ресурсу meteoagent. Повідомляється, що йдеться про високий рівень та k-індекс 5, тобто максимально потужна геомагнітна активність.

Так, у п’ятницю, 23 грудня, геомагнітне поле буде спокійним і відповідатиме k-індексу 2. Тоді як із суботи, 24 грудня, магнітна буря досягне максимальної інтенсивності. Так продовжуватиметься протягом п’яти днів, аж до середи, 28 грудня. Із четверга, 29 грудня, ситуація нормалізується. До речі, цей п’ятиденний геомагнітний шторм буде останнім у 2022 році.

Нагадаємо, магнітні бурі – це коливання геомагнітного поля, їх тривалість становить від кількох годин до кількох діб. Спалахи на поверхні Сонця викликають розсіювання енергії до Землі, в результаті зіткнення з магнітосферою провокує геомагнітну активність.

Як раніше повідомляв "Телеграф", є кілька способів зменшити вплив магнітних бур на самопочуття.