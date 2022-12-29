"Карта Фортуны", — таролог рассказала, как закончится война в Украине (видео)

По ее словам, накануне нашей победы "будет что-то третье"

Пока одни астрологи и тарологи рассказывают, к чему готовиться украинцам на Новый год 2023, другие делают расклады карт Таро на то, как и когда закончится война. Своими прогнозами сейчас делятся многие известные эксперты.

Рассказала, каким видит окончание войны в Украине и таролог Ирина Клевер. Вероятным сценарием событий она поделилась в интервью YouTube-каналу "Прогноз".

Астроэкспертка убеждена, что все произойдет мгновенно — разложить этот момент на логические составляющие не удастся: "Карта Фортуны говорит о том, что так должно быть. То есть это мгновение должно быть, оно уже прописано… Это и не переговоры, и не боевые действия". Говорит, будет "что-то третье", что позволит мгновенно завершить войну.

Таролог Ирина Клевер видит "что-то третье", что поможет Украине выиграть войну

Кроме того, по словам Клевер, россия свое поражение признает, но не официально и без громких заявлений. Что касается дальнейшей судьбы страны-террориста, то в 2023-м рф ждет лишь обострение кризиса.

Ранее мы рассказывали, какая дата 2023 станет самой сильной для Украины. Астрологи даже рекомендуют ее записать.