Погані Санти: в TikTok запустили гарячий чоловічий флешмоб до Нового року (кращі відео)

Чоловіки піднімають новорічний настрій як можуть

Напередодні Нового року кожен піднімає настрій як може — хтось готує глінтвейн, хтось вбирає ялинку, хтось підбиває підсумки та складає список цілей на наступний рік. А в TikTok вирусяться відео із "гарячими" Сантами.

Чоловіки роблять провокаційні ролики у новорічних декораціях, оголюють торси, танцюють та позують, — і все це в костюмах Санта-Клауса, під новорічну музику та на тлі прикрашених ялинок.

Зібрали добірку десятка найкращих таких відео — для зручності об’єднали їх в один ролик і залили на YouTube:

Варто зауважити, що такі відео збирають десятки, а то й сотні тисяч переглядів, безліч лайків та захоплених коментарів.

"Одна з тих ситуацій, коли я не знаю, була я хорошою чи поганою", "Я така неслухняна", "Скажіть, що я отримаю це на Різдво", "Мені потрібно потрапити до "хорошого" списку", "Можна мені таких Дідів Морозов?", "Де такого Діда Мороза замовити?", "Я аж хлібом подавилася", — серед іншого пишуть у коментарях.

Раніше "Телеграф" також робив добірку кумедних новорічних відео, як коти перевертають ялинки.