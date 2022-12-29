Плохие Санты: в TikTok запустили горячий мужской флешмоб к Новому году (лучшие видео)

Мужчины поднимают новогоднее настроение, как могут

В преддверии Нового года каждый поднимает настроение как может, — кто-то готовит глинтвейн, кто-то наряжает елку, кто-то подводит итоги и составляет список целей на следующий год. А в TikTok вирусятся видео с "горячими" Сантами.

Мужчины делают провокационные ролики в новогодних декорациях, обнажают торсы, танцуют и позируют, — и все это в костюмах Санта-Клауса, под новогоднюю музыку и на фоне украшенных елок.

Собрали подборку десятка лучших таких видео, — для удобства объединили их в один ролик и залили на YouTube:

Стоит заметить, что такие видео собирают десятки, а то и сотни тысяч просмотров, множество лайков и восхищенных комментариев.

"Одна из тех ситуаций, когда я не знаю, была я хорошей или плохой", "Я такая непослушная", "Скажите, что я получу это на Рождество", "Мне нужно попасть в "хороший" список", "Можно мне таких Дедов Морозов?", "Где такого Деда Мороза заказать?", "Я аж хлебом подавилась", — среди прочего пишут в комментариях.

Ранее "Телеграф" также делал подборку уморительных новогодних видео, как коты переворачивают елки.