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"Давай без дощику", "Та не туди" і "Зірка зверху": що можна сказати і в ліжку, і прикрашаючи ялинку

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Зібрали фрази, які можна сказати і прикрашаючи ялинку, і під час сексу Новина оновлена 19 грудня 2022, 09:27
Зібрали фрази, які можна сказати і прикрашаючи ялинку, і під час сексу. Фото telegraf.com.ua

Жарти, що можуть підняти настрій на весь день

Наприкінці 2022 року з духом різдва у більшості відверто не склалося, проте люди все одно намагаються підняти свій настрій будь-якими можливими способами.

Так, у TikTok створили тренд, де вигадують смішні фрази, які б звучали однаково доречно як під час заняття сексом, так і в процесі прикрашання ялинки, — деякі з варіантів змушують реготати до сліз.

Вибрали найкращі варіанти:

  • трохи криво стоїть;
  • тільки давай без дощику;
  • відійди, я сама;
  • довго стоятиме?
  • думала буде більше;
  • раніше я це робила лише з батьком;
  • цього разу візьму живу;
  • як завжди, починаємо разом, закінчую сама;
  • ці шари дісталися мені від діда;
  • прив’яжи до батареї, так надійніше;
  • зірка зверху;
  • блін, впало;
  • у мене руки вже втомилися;
  • стоїть раз на рік;
  • та не туди;
  • в інтернеті це виглядало красивіше;
  • ззаду не треба;
  • кіт заважає.

І ще кілька кумедних варіантів:

Якщо цієї підбірки Вам здалося мало для підняття настрою, пропонуємо ще подивитися смішне відео, як коти перевертають ялинки.

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#Жарти #Гумор #Новий рік #Меми