"Давай без дощику", "Та не туди" і "Зірка зверху": що можна сказати і в ліжку, і прикрашаючи ялинку

Жарти, що можуть підняти настрій на весь день

Наприкінці 2022 року з духом різдва у більшості відверто не склалося, проте люди все одно намагаються підняти свій настрій будь-якими можливими способами.

Так, у TikTok створили тренд, де вигадують смішні фрази, які б звучали однаково доречно як під час заняття сексом, так і в процесі прикрашання ялинки, — деякі з варіантів змушують реготати до сліз.

Вибрали найкращі варіанти:

трохи криво стоїть;

тільки давай без дощику;

відійди, я сама;

довго стоятиме?

думала буде більше;

раніше я це робила лише з батьком;

цього разу візьму живу;

як завжди, починаємо разом, закінчую сама;

ці шари дісталися мені від діда;

прив’яжи до батареї, так надійніше;

зірка зверху;

блін, впало;

у мене руки вже втомилися;

стоїть раз на рік;

та не туди;

в інтернеті це виглядало красивіше;

ззаду не треба;

кіт заважає.

І ще кілька кумедних варіантів:

Якщо цієї підбірки Вам здалося мало для підняття настрою, пропонуємо ще подивитися смішне відео, як коти перевертають ялинки.