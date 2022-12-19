"Давай без дощику", "Та не туди" і "Зірка зверху": що можна сказати і в ліжку, і прикрашаючи ялинку
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Жарти, що можуть підняти настрій на весь день
Наприкінці 2022 року з духом різдва у більшості відверто не склалося, проте люди все одно намагаються підняти свій настрій будь-якими можливими способами.
Так, у TikTok створили тренд, де вигадують смішні фрази, які б звучали однаково доречно як під час заняття сексом, так і в процесі прикрашання ялинки, — деякі з варіантів змушують реготати до сліз.
Вибрали найкращі варіанти:
- трохи криво стоїть;
- тільки давай без дощику;
- відійди, я сама;
- довго стоятиме?
- думала буде більше;
- раніше я це робила лише з батьком;
- цього разу візьму живу;
- як завжди, починаємо разом, закінчую сама;
- ці шари дісталися мені від діда;
- прив’яжи до батареї, так надійніше;
- зірка зверху;
- блін, впало;
- у мене руки вже втомилися;
- стоїть раз на рік;
- та не туди;
- в інтернеті це виглядало красивіше;
- ззаду не треба;
- кіт заважає.
І ще кілька кумедних варіантів:
Якщо цієї підбірки Вам здалося мало для підняття настрою, пропонуємо ще подивитися смішне відео, як коти перевертають ялинки.