Известный астролог назвал дату, когда умрет путин

За российского президента уже давно выступает двойник

Известный астролог Влад Росс, который ранее предупредил украинцев об опасности в Новый год, также поделился и более приятными новостями — о смерти диктатора путина. Возможно при других обстоятельствах это была бы и трагическая новость, но учитывая нынешние реалии — это больше не новость, а мечта.

В интервью УНИАН, астроэксперт отметил, что в 2023 году есть несколько опасных месяцев для диктатора, и все они связаны с близкой победой ВСУ на фронте. Поскольку в феврале 2023 года, уже будет ясно, что россия проиграла эту войну, силы путина также начнут выдыхаться.

"Самыми опасными месяцами для него я бы выделил февраль, март и апрель 2023 года. Что касается его смерти, то максимум до чего он дотянет – это май 2023-го" — отметил Росс.

Также астролог добавил, что о смерти президента рф сразу сообщать не будут, и всему миру будут показывать его двойника. Хотя в принципе, со слов Росса, на данный момент диктатор уже не выходит из своего бункера или госпиталя, и за него все делает двойник.

Ранее таролог Людмила Хомутовская заявила, что военные действия в нашей стране закончатся весной 2023 года.

Напомним, что участник шоу "Битва экстрасенсов" Сергей Кобзарь рассказал, когда придет конец путинскому режиму.