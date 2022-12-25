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Що категорично не можна робити на Різдво: головні заборони 25 грудня

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Цього дня заведено дарувати та отримувати подарунки
Цього дня заведено дарувати та отримувати подарунки. Фото pexels.com

Зі святкуванням Різдва складно безліч заборон

Щороку, 25 грудня, віряни західного обряду відзначають одне з найважливіших церковних свят року – Різдво Христове. Це дуже світлий та святковий день, адже весь світ згадує воно з найважливіших подій у церковній історії – народження сина Божого Ісуса Христа. Зазначимо, що в Україні на офіційному рівні закріплено два свята: і 25 грудня, і 7 січня. У чому між ними різниця – ми вже писали раніше.

З Різдвом пов’язано безліч заборон та традицій. Наприклад, у різдвяну ніч служать три літургії. Різдво святкують як народження Слова від Бога Отця (вночі), народження Бога-Сина від Діви (на зорі) та народження Бога у віруючій душі (вдень).

"Телеграф" зібрав для вас головні заборони цього свята, і розповідає, що ж не можна робити 25 грудня, щоб не спричинити на себе і свою родину лихо.

Що не можна робити на Різдво

  • не можна сваритися і сваритися;
  • не можна відмовляти у допомозі;
  • не варто скупитися, прикрашаючи дім та накриваючи на стіл;
  • не можна робити важку фізичну роботу, а також забиратися та шити;
  • не варто стригтися чи голитися цього дня;
  • не можна відмовляти у частуванні бідним;
  • заборонено полювання;
  • не можна гадати;
  • сідати за різдвяний стіл у ношеному одязі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, якою буде погода на Різдво та Новий рік. Також у нас є добірка простих колядок, які легко запам’ятовуються.

Теги:
#Свято #Різдво #Різдво Христове #Заборони