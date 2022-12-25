Що категорично не можна робити на Різдво: головні заборони 25 грудня

Зі святкуванням Різдва складно безліч заборон

Щороку, 25 грудня, віряни західного обряду відзначають одне з найважливіших церковних свят року – Різдво Христове. Це дуже світлий та святковий день, адже весь світ згадує воно з найважливіших подій у церковній історії – народження сина Божого Ісуса Христа. Зазначимо, що в Україні на офіційному рівні закріплено два свята: і 25 грудня, і 7 січня. У чому між ними різниця – ми вже писали раніше.

З Різдвом пов’язано безліч заборон та традицій. Наприклад, у різдвяну ніч служать три літургії. Різдво святкують як народження Слова від Бога Отця (вночі), народження Бога-Сина від Діви (на зорі) та народження Бога у віруючій душі (вдень).

"Телеграф" зібрав для вас головні заборони цього свята, і розповідає, що ж не можна робити 25 грудня, щоб не спричинити на себе і свою родину лихо.

Що не можна робити на Різдво

не можна сваритися і сваритися;

не можна відмовляти у допомозі;

не варто скупитися, прикрашаючи дім та накриваючи на стіл;

не можна робити важку фізичну роботу, а також забиратися та шити;

не варто стригтися чи голитися цього дня;

не можна відмовляти у частуванні бідним;

заборонено полювання;

не можна гадати;

сідати за різдвяний стіл у ношеному одязі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, якою буде погода на Різдво та Новий рік. Також у нас є добірка простих колядок, які легко запам’ятовуються.