Що не можна робити на Різдво, щоб не спричинити лихо: головні заборони

Різдво обов’язково потрібно зустрічати у новому одязі

Вже цієї неділі, 25 грудня, християни західного обряду відзначатимуть найважливіше релігійне свято, яке також є і головним сімейним святом — Різдво. Зазначимо, що в Україні на офіційному рівні закріплено два свята: і 25 грудня, і 7 січня. У чому між ними різниця – ми вже писали раніше.

Різдво – це дуже світле свято, яке присвячене народженню Ісуса Христа. Саме цього дня, згідно з переказами, син Божий з’явився на світ у печері, де пастухи з тваринами ховалися від негоди.

Це свято вважається одним із найголовніших у році, тому не дивно, що з ним пов’язано безліч заборон та традицій. У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає, що категорично не можна робити цього дня, щоб рік пройшов вдало.

Що не можна робити на Різдво 25 грудня

Не можна займатися домашніми справами – прибирати, прати, шити та виносити сміття.

Не можна сідати за святковий стіл у чорному чи старому одязі.

Не можна переїдати.

Під час підготовки до свята не можна скупитися і сильно економити.

Не можна стригтися та голитися цього дня.

Не можна відмовляти у допомозі бідним.

Не варто проводити це свято на самоті.

Не можна гадати.

Не можна лаятись і лихословити.

Раніше "Телеграф" повідомляв, якою буде погода на Різдво та Новий рік. Також у нас є добірка простих колядок, які легко запам’ятовуються.