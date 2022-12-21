Що не можна робити на Різдво, щоб не спричинити лихо: головні заборони
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- 2011
Різдво обов’язково потрібно зустрічати у новому одязі
Вже цієї неділі, 25 грудня, християни західного обряду відзначатимуть найважливіше релігійне свято, яке також є і головним сімейним святом — Різдво. Зазначимо, що в Україні на офіційному рівні закріплено два свята: і 25 грудня, і 7 січня. У чому між ними різниця – ми вже писали раніше.
Різдво – це дуже світле свято, яке присвячене народженню Ісуса Христа. Саме цього дня, згідно з переказами, син Божий з’явився на світ у печері, де пастухи з тваринами ховалися від негоди.
Це свято вважається одним із найголовніших у році, тому не дивно, що з ним пов’язано безліч заборон та традицій. У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає, що категорично не можна робити цього дня, щоб рік пройшов вдало.
Що не можна робити на Різдво 25 грудня
- Не можна займатися домашніми справами – прибирати, прати, шити та виносити сміття.
- Не можна сідати за святковий стіл у чорному чи старому одязі.
- Не можна переїдати.
- Під час підготовки до свята не можна скупитися і сильно економити.
- Не можна стригтися та голитися цього дня.
- Не можна відмовляти у допомозі бідним.
- Не варто проводити це свято на самоті.
- Не можна гадати.
- Не можна лаятись і лихословити.
Раніше "Телеграф" повідомляв, якою буде погода на Різдво та Новий рік. Також у нас є добірка простих колядок, які легко запам’ятовуються.