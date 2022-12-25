Что категорически нельзя делать на Рождество: главные запреты 25 декабря

С празднованием Рождества связно множество запретов

Каждый год, 25 декабря, верующие западного обряда отмечают один из важнейших церковных праздников в году – Рождество Христово. Это очень светлый и праздничный день, ведь весь мир вспоминает оно из важнейших событий в церковной истории — рождение сына Божего Иисуса Христа. Отметим, что в Украине на официальном уровне закреплено два праздника: и 25 декабря, и 7 января. В чем между ними разница — мы уже писали ранее.

С Рождеством связано множество запретов и традиций. К примеру, в рождественскую ночь служат три литургии. Рождество празднуют как рождение Слова от Бога Отца (ночью), рождение Бога-Сына от Девы (на заре) и рождение Бога в верующей душе (днем).

"Телеграф" собрал для вас главные запреты этого праздника, и рассказывает, что же нельзя делать 25 декабря, чтобы не навлечь на себя и свою семью беду.

Что нельзя делать на Рождество

нельзя ссориться и ругаться;

нельзя отказывать в помощи;

не стоит скупиться, украшая дом и накрывая на стол;

нельзя делать тяжелую физическую работу, а также убираться и шить;

не стоит стричься или бриться в этот день;

нельзя отказывать в угощении бедным;

запрещена охота;

нельзя гадать;

садиться за рождественский стол в ношеной одежде.

Ранее "Телеграф" сообщал, какой будет погода на Рождество и Новый год. Также у нас есть подборка простых колядок, которые легко запоминаются.