Відомий таролог назвав дату закінчення війни в Україні: "На паузу ніхто не ставитиме"

Блискавичної перемоги, на жаль, не буде, але й заморожувати війну ніхто не стане

Відомий український таролог Макс Гордєєв, який раніше розповів, що буде зі світлом в Україні, поділився своїм прогнозом щодо термінів закінчення війни з рф. Експерт зазначив, що, на жаль, цей конфлікт затягнеться ще на кілька років, однак він безперечно буде завершений, і ніякого "заморожування" не буде. Перемога буде за Україною.

Своїм прогнозом він поділився в інтерв’ю Славі Дьоміну. Гордєєв зазначив, що треба вірити у краще, проте запевняти себе прогнозами про швидку перемогу не варто. Потрібно бути готовими до складного 2023 року. Щобільше, наступного року "нападатиме" вже наша країна, а точніше показувати, що ми можемо і як ми можемо постояти за себе.

"На паузу ніхто ставити не буде. Не буде повторення Молдови чи Грузії. Мета одна — це перемога. Її отримають" — зазначив таролог.

Також Гордєєв додав, що найімовірніше, що Україна повернеться до кордонів 1991 року протягом двох років, проте все залежить від рішень високопосадовців.

"Зараз показує 2 роки. Це зараз показує. Щоразу через вибір людини змінюється майбутнє. Через тиждень або 10 днів, через 20 днів або через пів року це може закінчитися. 2 роки — це символічна дата, і протягом цього періоду є ймовірність закінчення війни ”, — підсумував експерт.

Раніше таролог Олена Бюн розповіла, що взимку ЗСУ продовжать контрнаступ. У цей період на окупантів чекають провали.