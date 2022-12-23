Известный таролог назвал дату окончания войны в Украине: "На паузу никто ставить не будет"

Молниеносной победы, увы, не будет, но и замораживать войну никто не станет

Известный украинский таролог Макс Гордеев, который ранее рассказал, что будет со светом в Украине, поделился своим прогнозом касательно сроков окончания войны с рф. Эксперт отметил, что, увы, но этот конфликт затянется еще на несколько лет, однако он определенно будет завершен, и никакого "замораживания" не будет. Победа будет за Украиной.

Своим прогнозом он поделился в интервью Славе Демину. Гордеев отметил, что нужно верить в лучшее, однако обнадеживать себя прогнозами о быстрой победе не стоит. Нужно быть готовыми к сложному 2023 году. Более того, в следующем году "нападать" будет уже наша страна, а точнее показывать, что мы можем и как мы можем постоять за себя.

"На паузу никто ставить не будет. Не будет повторения Молдовы или Грузии. Цель одна — это победа. Ее получат" — отметил таролог.

Также Гордеев добавил, что наиболее вероятно, что Украина вернется к границам 1991 года в течение двух лет, однако все зависит от решений высокопоставленных чиновников.

"Сейчас показывает 2 года. Это сейчас показывает. Каждый раз из-за выбора человека меняется будущее. Через неделю или 10 дней, через 20 дней или через полгода это может закончиться. 2 года — это символичная дата, и на протяжении этого периода есть вероятность окончания войны", — подытожил эксперт.

Ранее таролог Елена Бюн рассказала, что зимой ВСУ продолжат контрнаступление. В этот период оккупантов ждут провалы.