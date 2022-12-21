Зимове сонцестояння 2022: що категорично заборонено робити в цей день

День зимового сонцестояння має низку заборон

У середу, 21 грудня 2022 року, відбувається зимове сонцестояння – найдовша ніч та найкоротший день у році. Цей період давно шанувався різними народами, наприклад, германські язичники святкували Йоль, а слов’яни — Коляду, та й сучасне Різдво запозичило ряд тих традицій.

Розповідаємо, о которій настане момент зимового сонцестояння, у чому особливості цієї дати і що краще не робити 21 грудня 2022 року. Як і навколо будь-якого народного свята, існує низка заборон, до яких можна дослухатися.

День зимового сонцестояння припадає на 21 грудня 2022 року о 23:47 за Києвом. Вважається, що це дуже сильна енергетична дата. Езотерики та астрологи рекомендують цього дня наважитися на починання як у професійній, так і в любовній сфері життя. А бажання, загадане на зимове сонцестояння, обов’язково здійсниться. Можна складати карту бажань або розписувати плани на майбутнє. У будинку на день зимового сонцестояння часто проводять прибирання, щоб позбавитися непотрібного в житті буквально та метафорично.

Що не можна робити у день зимового сонцестояння 21 грудня:

Влаштовувати гучні гуляння.

Вживати алкоголь та важку й шкідливу їжу.

Жадіювати і скупитися, відмовляти в милостині.

Давати в борг.

Сваритися, лихословити, лаятись.

Раніше "Телеграф" розповідав, що триває різдвяний пост, який передбачає низку заборон, і не лише щодо їжі.