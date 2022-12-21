Зимнее солнцестояние 2022: что категорически запрещено делать в этот день

День зимнего солнцестояния имеет ряд запретов

В среду, 21 декабря 2022 года, происходит зимнее солнцестояние – самая длинная ночь и самый короткий день в году. Этот период издавна почитался разными народами, к примеру, германские язычники праздновали Йоль, а славяне — Коляду, да и современное Рождество позаимствовало ряд тех традиций.

Рассказываем, во сколько произойдет момент зимнего солнцестояния, в чем особенности этой даты и что лучше не делать 21 декабря 2022 года. Как и вокруг любого народного праздника, существует ряд запретов, к которым можно прислушаться.

День зимнего солнцестояния выпадает на 21 декабря 2022 года в 23:47 по Киеву. Считается, что это очень сильная энергетически дата. Эзотерики и астрологи рекомендует в этот день решится на начинания как в профессиональной, так и в любовной сфере жизни. А желание, загаданное на зимнее солнцестояние, обязательно сбудется. Можно составлять карту желаний или расписывать планы на будущее. В доме на день зимнего солнцестояния часто проводят уборку, чтобы избавиться от ненужного в жизни буквально и метафорически.

Что нельзя делать в день зимнего солнцестояния 21 декабря:

Устраивать громкие гуляния.

Употреблять алкоголь и тяжелую и вредную пищу.

Жадничать и скупиться, отказывать в милостыне.

Давать в долг.

Ссориться, сквернословить, ругаться.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что продолжается рождественский пост, который предполагает ряд запретов, и не только касательно пищи.