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П’ять речей, які притягують до будинку бідність та нещастя

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Ці дії залишать вас без грошей Новина оновлена 16 грудня 2022, 10:03
Ці дії залишать вас без грошей. Фото pixabay.com

Ношений одяг, газети чи журнали, які ви вже не читатимете — усьому цьому місце в минулому і на звалищі

Згідно з народними прикметами, деякі наші дії здатні залучати у наше життя гроші. Наприклад, вирощування товстуни здатне залучити в будинок грошову енергію. А ось, що не можна робити вдома, щоб не залучити бідність, ми розповімо сьогодні.

Що не можна робити, щоб не притягнути бідність

Розбите скло. Це може бути тріснуте вікно, розбите дзеркало або кухоль з ручкою, що відкололася. Не зберігайте їх удома, адже розбите скло символізує пролом у захисті, пише "Клубер".

Старі речі. Ношений одяг, газети чи журнали, які ви вже не читатимете — усьому цьому місце в минулому і на звалищі. Якщо раптом кофточка, яка вам така дорога, ніколи на вас не налізе, а викинути її не підіймається рука — краще віддати її на благодійність.

"Мертві" речі. Перші серед них – сухі квіти. Такі композиції дуже люблять багато господинь. Але все віджило це некротична енергетика в’янення. У цей же список можна включити опудала тварин, засушених метеликів або жуків, роги звірів та пір’я птахів. Звичайно, винятки з правил теж є: якщо гербарій від коханої доньки, коли вона була маленькою, трепетно зберігається у вашому столі, шкоди від нього не буде. Те саме стосується перу або рогів, які декорують кімнати, не будучи взятими з убитої тварини. Черепашки з відпустки варто тримати як сувеніри тільки тим, хто регулярно їх доглядає. А ось решту краще роздати чи викинути. А вже висохлі кімнатні рослини — точно перші кандидати на звалище, доки вони не поповнили список речей-енергетичних вампірів.

Дрібне сміття в кишені чи гаманці. З малого починається велика. Навряд чи всі ці фантики та квитки — щасливі.

Годинник, який стоїть. Час, що зупинився, — дуже поганий знак. Або віднесіть їх у ремонт, або викидайте, не замислюючись. На худий кінець, можна перетворити важкий годинник підлоги на предмет меблів, наприклад, на столик, а настінні — в рамку для фото або вішалку.

Раніше "Телеграф" писав, де суворо заборонено зберігати гроші, щоб не збідніти.

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