Пять вещей, которые притягивают в дом бедность и несчастье

Ношеная одежда, газеты или журналы, которые вы уже не будете читать — всему этому место в прошлом и на свалке

Согласно народным приметам, некоторые наши действия способны привлекать в нашу жизнь деньги. К примеру, выращивание толстянки способно завлечь в дом денежную энергию. А вот что нельзя делать дома, чтобы не привлечь бедность, мы расскажем сегодня.

Что нельзя делать, чтобы не притянуть бедность

Разбитые стекла. Это может быть треснувшее окно, разбитое зеркало или кружка с отколовшейся ручкой. Не храните их дома, ведь разбитое стекло символизирует брешь в защите, пишет "Клубер".

Старые вещи. Ношеная одежда, газеты или журналы, которые вы уже не будете читать — всему этому место в прошлом и на свалке. Если вдруг кофточка, которая вам так дорога, никогда на вас не налезет, а выбросить ее не поднимается рука — лучше отдать ее на благотворительность.

"Мертвые" вещи. Первые среди них — сухие цветы. Такие композиции очень любят многие хозяйки. Но все отжившее — это некротическая энергетика увядания. В этот же список можно включить чучела животных, засушенных бабочек или жуков, рога зверей и перья птиц. Конечно, исключения из правил тоже есть: если гербарий от любимой дочки, когда она была маленькой, трепетно хранится в вашем столе, вреда от него не будет. То же самое относится к перу или рогам, которые декорируют комнаты, не будучи взятыми с убитого животного. Ракушки из отпуска стоит держать в качестве сувениров только тем, кто регулярно за ними ухаживает. А вот остальное лучше раздать или выбросить. А уж высохшие комнатные растения — точно первые кандидаты на свалку, пока они не пополнили список вещей-энергетических вампиров.

Мелкий мусор в кармане или в кошельке. С малого начинается большое. Вряд ли все эти фантики и билетики — счастливые.

Часы, которые стоят. Остановившееся время — очень дурной знак. Или отнесите их в ремонт, или выбрасывайте, не задумываясь. На худой конец, можно превратить тяжелые напольные часы в предмет мебели, например, в столик, а настенные — в рамку для фото или вешалку.

Ранее "Телеграф" писал, где строго запрещено хранить деньги, чтобы не обеднеть.