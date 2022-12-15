Чому без причини гасне свічка в будинку: прикмети і забобони

Людям від деяких свічок буде погано

Свічки набули особливого для українців значення. Коли вся країна занурюється у темряву через відключення електрики, доводиться закуповуватись альтернативними джерелами світла.

Однак не всі знають, що звичайні свічки можуть приносити в будинок негатив і погано впливати на людей, які в ньому живуть. Про найпопулярніші народні прикмети про свічки пише meta.

Народні прикмети про свічку

Приймати в подарунок свічку можна тільки від добрих людей або тоді, коли свічка виготовлена не ​​з воску.

Якщо свічка коптить, тріщить, гасне без причини, видає неприємний запах, слід її погасити і закопати подалі від будинку. Той, хто її виготовив, міг закласти погані наміри.

Якщо свічки горять без перебоїв – чекайте на приємні новини.

Запалювати від однієї свічки більше двох інших заборонено, інакше можна стати бідним.

Не можна самому задувати і плювати на свічки. Краще гасити їх пальцями, спеціальними ковпачками. А от задувати свічки на торті імениннику можна.

Не можна заносити до оселі свічки, знайдені на вулиці та піднімати їх із землі. Їх могли використовувати у ритуалах.

Щоб свічка горіла тільки на добро, радимо зробити її власноруч. Про те, як приготувати свічку з картоплі, "Телеграф" розповідав раніше.