Чому без причини гасне свічка в будинку: прикмети і забобони
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Людям від деяких свічок буде погано
Свічки набули особливого для українців значення. Коли вся країна занурюється у темряву через відключення електрики, доводиться закуповуватись альтернативними джерелами світла.
Однак не всі знають, що звичайні свічки можуть приносити в будинок негатив і погано впливати на людей, які в ньому живуть. Про найпопулярніші народні прикмети про свічки пише meta.
Народні прикмети про свічку
- Приймати в подарунок свічку можна тільки від добрих людей або тоді, коли свічка виготовлена не з воску.
- Якщо свічка коптить, тріщить, гасне без причини, видає неприємний запах, слід її погасити і закопати подалі від будинку. Той, хто її виготовив, міг закласти погані наміри.
- Якщо свічки горять без перебоїв – чекайте на приємні новини.
- Запалювати від однієї свічки більше двох інших заборонено, інакше можна стати бідним.
- Не можна самому задувати і плювати на свічки. Краще гасити їх пальцями, спеціальними ковпачками. А от задувати свічки на торті імениннику можна.
- Не можна заносити до оселі свічки, знайдені на вулиці та піднімати їх із землі. Їх могли використовувати у ритуалах.
Щоб свічка горіла тільки на добро, радимо зробити її власноруч. Про те, як приготувати свічку з картоплі, "Телеграф" розповідав раніше.