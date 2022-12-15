Почему без причины гаснет свеча в доме: приметы и суеверия

Людям от некоторых свечей буде плохо

Свечи приобрели особое для украинцев значение. Когда вся страна погружается во тьму из-за отключения электричества, приходится закупаться альтернативными источниками света.

Однако не все знают, что обычные свечи могут приносить в дом негатив и плохо влиять на людей, которые в нем обитают. О самых популярных народных приметах о свечах пишет meta.

Народные приметы о свече

Принимать в подарок свечу можно только от добрых людей или тогда, когда свеча изготовлена ​​не из воска.

Если свеча коптит, трещит, гаснет без причины, издает неприятный запах, следует ее погасить и закопать подальше от дома. Тот, кто ее изготовил, мог заложить плохие намерения.

Если свечи горят без перебоев — ожидайте приятных новостей.

Зажигать от одной свечи больше двух других запрещено, иначе можно стать бедным.

Нельзя самому задувать и плевать на свечи. Лучше гасить их пальцами, специальными колпачками. А вот задувать свечи на торте имениннику можно.

Нельзя заносить в дом свечи, найденные на улице и поднимать их с земли. Их могли использовать в ритуалах.

Чтобы свеча горела только на добро, рекомендуем сделать ее своими руками. О том, как приготовить свечу из картофеля, "Телеграф" рассказывал ранее.