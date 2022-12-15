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Почему без причины гаснет свеча в доме: приметы и суеверия

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Народные приметы и суеверия о свече Новость обновлена 15 декабря 2022, 12:24
Народные приметы и суеверия о свече. Фото pixabay.com

Людям от некоторых свечей буде плохо

Свечи приобрели особое для украинцев значение. Когда вся страна погружается во тьму из-за отключения электричества, приходится закупаться альтернативными источниками света.

Однако не все знают, что обычные свечи могут приносить в дом негатив и плохо влиять на людей, которые в нем обитают. О самых популярных народных приметах о свечах пишет meta.

Народные приметы о свече

  • Принимать в подарок свечу можно только от добрых людей или тогда, когда свеча изготовлена ​​не из воска.
  • Если свеча коптит, трещит, гаснет без причины, издает неприятный запах, следует ее погасить и закопать подальше от дома. Тот, кто ее изготовил, мог заложить плохие намерения.
  • Если свечи горят без перебоев — ожидайте приятных новостей.
  • Зажигать от одной свечи больше двух других запрещено, иначе можно стать бедным.
  • Нельзя самому задувать и плевать на свечи. Лучше гасить их пальцами, специальными колпачками. А вот задувать свечи на торте имениннику можно.
  • Нельзя заносить в дом свечи, найденные на улице и поднимать их с земли. Их могли использовать в ритуалах.

Чтобы свеча горела только на добро, рекомендуем сделать ее своими руками. О том, как приготовить свечу из картофеля, "Телеграф" рассказывал ранее.

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#Приметы #Свечи #Народные приметы