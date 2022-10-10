Знайшли в телефоні "полуничку" та змусили віджиматися: українців обурив сюжет муніципального телеканалу

"Журналістку" порівняли у сумнозвісною пропагандисткою скабеєвою

Кілька днів тому у столиці стався кричучий як для вільної країни (навііть і воюючої) випадок: нічний патруль затримав 23-річного порушника комендантської години.

Звичайно, такий вчинок молодої людини в жодному разі не можна вітати, але найголовніше почалося потім: хлопцеві влаштували "допит", всіляко принижували та змусили віджиматися. Під час цього інциденту була присутня журналістка комунального телеканалу "Київ" Анжеліка Музиченко, яка знімала та коментувала затримання киянина.

"Тероборонівці затримали ще одного нічного гуляку. Взяли телефон на перевірку – і шок: у смартфоні сотня фото та відео сексуального характеру ", – йдеться у сюжеті каналу.

Далі журналістка запитала хлопця, навіщо йому контент такого характеру. При цьому було знято не лише обличчя хлопця, а й вміст телефону.

Сюжет телеканалу

Першим увагу на сюжет звернув співзасновник дизайн-агентства "Підвал 42" Олександр Біленко.

"Телеканал "Київ" разом із нічним патрулем затримали хлопця, який порушував комендантську годину. Перевірили його телефон, там знайшли порнографічні зображення. Зашеймували, змусили віджиматися, показали його обличчя", — написав він.

Також Біленко нагадав, що в переліку санкцій щодо порушення комендантської години немає таких, як виконання фізичних вправ, зйомки на відео, публікації в соцмережах та ЗМІ, як і шеймінгу, та моральних закидів від журналістки.

"Телеканал "Київ" — комунальний, тому знімає такі сюжети за кошти киян. Вони не мали жодного права, зокрема морального, знущатися з людини, а потім публікувати це. Щодо патруля, то я тут бачу перевищення повноважень ", — зазначив. співзасновник дизайн-агентства.

Після цього мережа вибухнула коментарями: громадяни звертають увагу на те, що порушення закону однією людиною не дає права на її порушення іншою, і що Україна зараз веде війну за честь та гідність, а не за їхнє приниження.

Коментарі користувачів

"Журналістка" прокоментувала цю визначну подію в стилі Скабеєвої: "ШОК! У смартфоні відео сексуального характеру!!". Я не знаю, може, на телеканалі працюють неповнолітні, їй 13 тощо для цієї дурниці прямий шок? Роботу цих журналістів (переважно вона полягає у дифірамбах на честь КМДА) оплачуємо ми з вами, бо канал муніципальний ", — пише засновниця "Енциклопедії громадянина" Юлія Нікітіна.

"Запам’ятайте головне, що не може робити журналіст: ви не берете участі у знущаннях; ви не допомагаєте порушувати закон на камеру і не на камеру також; ви не принижуєте людей; ви не маєте права ставити себе вище людей; люди мають право др*чити і еб*ться", — додала спеціальна кореспондентка ТСН Наталія Нагорна.

Не втримався від можливості висловитись за інцидентом навіть офіцер-блогер Анатолій Штефан (Штірліц).

"Просто обурився діями журналістки. Хоча її навіть журналісткою складно назвати… Огидно і бридко. Особливо коли це роблять ті, хто має робити навпаки ", — вважає він.

Коментар Штірліца

Резюмувала думку українців блогер та письменниця Татуся Бо.

"Ми живемо не в Росії, слава тобі Господи, тому маст**бируйте на здоров’я, щоб безпечно і без порушення прав інших людей ", — написала вона.

Сама ж "журналістка" Анжеліка Музиченко поскаржилася на хвилю хейту на свою адресу та заявила, що ситуація показує поверховість сприйняття людиною інформації.

"Стільки хейту, я ніколи не купалася у таких хвилях популярності", — заявила Музиченко. Чи вибачилася вона перед хлопцем, зацькованим на очах у всієї країни, журналістка не повідомила. Крім того, незабаром вона закрила свою сторінку в соцмережах, але відео встигли сфотографувати та поширити у телеграм-каналах.

Пост журналістки

Звісно, після такого грандіозного обурення у суспільстві на скандал були змушені відреагувати і на каналі "Київ". Там заявили, що телеканал категорично не згоден із показаним епізодом, допитом журналісткою киянина та показом в ефірі особистої інформації, яка містилася в його телефоні.

"Ми визнаємо помилку, допущену нами при виході даного сюжету без купюр. Знятий журналісткою нашого каналу матеріал не відповідає журналістським стандартам, неупередженості, внутрішнім редакційним правилам та поняттям етики. Показаний нами епізод є втручанням у особисте життя та порушенням прав людини. Від адміністрації та колективу телеканалу приносимо щирі вибачення власнику телефону", – йдеться у повідомленні.

Тому можна вважати, що у історії щасливий фінал, зло покарано, добро заохочено морально, а українці отримали ще один урок того, що треба вчитися бути нацією, яка поважає права та гідність інших людей, і намагатися жити за законом, а не за "поняттями" та інстинктами.

Раніше "Телеграф" повідомляв про інший медійний скандал, який був пов’язаний із журналістськими публікаціями під час війни.