П’ять фраз, які не можна вимовляти, щоб не притягнути бідність та проблеми

"Щастя не в грошах" — це фраза людей, які або дійсно не потребують багатства, або просто бояться собі зізнатися в тому, що їм потрібні гроші

Деякі люди, які постійно скаржаться на бідність, навіть не усвідомлюють, що причиною своїх проблем є самі. Багато хто з нас щодня робить дії, які притягують злидні. Народні прикмети називають 5 фраз, які не варто вимовляти, якщо ви не хочете притягнути бідність і невдачі в своє життя.

"Я не зможу"

"Я не зможу розбагатіти", "я не зможу це зробити", "я не зможу вирішити проблему" і таке інше. Навіть ті люди, які багато працюють, навряд чи стануть багатими, якщо вимовлятимуть подібні фрази і думатимуть так про себе, пише slovofraza.com. Фактично, будь-яка людина може зробити все, що забажає. Це лише питання віри та навичок, причому друге не так важливо, як перше. Коли ви кажете "я не зможу", ви ставите на собі та своїх успіхах жирний хрест. Фінансові успіхи в такому разі стають чимось недосяжним, адже ви самі себе переконуєте в цьому.

"Це не гроші"

Часто люди кажуть: "Та що там ці двісті гривень. Це ж не гроші". Тут важлива не лише магічна складова фрази, яка полягає в тому, що ви знецінюєте гроші та свою працю, якою їх заробляєте. Тут важливо пам’ятати і про те, що сто, п’ятдесят, двісті рублів — це теж гроші. Якщо ви надто легко ставитеся до таких сум, то спробуйте їх відкладати — складайте їх в одне місце, щоб зрозуміти, що велике завжди складається з малого. Без одного рубля немає мільйона, тому за підрахунків важливий навіть рубль.

"Мені це не дано"

Тут сенс приблизно той самий, що й у випадку з "я не можу". "Мені не дано стати керівником", — кажуть багато людей, навіть не підозрюючи, що у них для цього є всі навички. "Мені не дано заробити багато грошей", — так кажуть ті, хто поставив на собі хрест. Якщо ви самі кажете, що вам цього не дано, значить ніщо не може виправити це. Не кажіть, що вам не дано заробляти багато. Можливо. що ви просто не розкрили свій потенціал, або не знайшли ту саму справу, яка вас надихала б.

"Щастя не в грошах"

Ви хочете заробляти багато і бажаєте бути багатими, але потім кажете, що щастя не в грошах. Щастя багато в чому залежить саме від фінансових успіхів, а не від чогось іншого. Багаті люди щасливі, бо спокійні за своє майбутнє. Вони мають кошти на відпочинок, розваги, дозвілля, лікування. "Щастя не в грошах" — це фраза людей, які або дійсно не потребують багатства, або просто бояться собі зізнатися, що їм потрібні гроші.

"У мене немає грошей"

Багато людей не помічають, наскільки часто говорять таку фразу, коли їм не вистачає на щось. Якщо у вас зараз немає можливості щось придбати, то так і кажіть: "Я зараз поки не можу це купити". У жодному разі не кажіть "у мене немає грошей", оскільки Всесвіт сприймає це буквально, через що слабшає зв’язок з центром достатку, руйнуються фінансові потоки навколо вас.

Раніше "Телеграф" писав, де суворо заборонено зберігати гроші, щоб не збідніти.