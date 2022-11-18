Які фото не можна викладати в інтернет, щоб не зурочили

Експерти настійно не рекомендують викладати у мережу фотографії маленьких дітей

Деякі люди, які постійно скаржаться на бідність, навіть не усвідомлюють, що причиною своїх проблем є самі. Наприклад, багато хто з нас щодня роблять дії, які притягують злидні. Іноді причиною життєвих проблем може бути фото, яке ви розмістили в інтернеті. Прикмета пояснює, які фотографії не можна розміщувати на загальний огляд, щоб не спричинити пристріт і біду.

1 Фотографії документів, квитків. Багато хто радісно викладає фотографії своїх прав, путівок, квитків на концерти. Навіть якщо ви знайшли чиїсь документи та хочете знайти власника, діє негласне правило: викладати фото документів заборонено. Завантажувати такі фотографії у відкритий доступ є небезпечним не тільки з езотеричної точки зору: шахраї легко можуть скористатися приватною інформацією.

2 Фотографії дорогих гаджетів, речей. Не варто хвалитися новими покупками. Є небезпека нарватися на чужу заздрість, а заздрість, як відомо, — прямий потік негативу та супутніх проблем. Тому зробіть свій профіль приватним і лише після цього ділитеся радістю із друзями.

3 Фотографії банківського рахунку, номери телефону, машини чи квартири – не ті, якими варто ділитися у соціальних мережах. Крім того, вважається, що будь-який числовий код є джерелом таємної інформації про людину. Знаючи дату народження, номер телефону або банківського рахунку, можна легко позбавити людину щастя.

4 Фотографії дітей. Практики настійно не рекомендують викладати у мережу фотографії маленьких дітей — ні своїх, ні чужих. Енергополі дитини досить слабке, тому стороннє втручання може завдати великої шкоди енергетиці малюка.

5 Фотографії близьких. Найчастіше люди безвідповідально ставляться до фотографій своїх близьких. Такими діями вони ставлять під удар не лише себе, а й своїх рідних. Як відомо, псування чи пристріт поширюється на всіх, хто відзначений на фотографії.

6 Фотографії ключів або машини. У це складно повірити, але наврочити можуть навіть через подібні знімки. Крім того, зробити зліпок ключів або обчислити автомобіль з фотографії не так складно, як здається.

7 Фотографії грошей. Не варто виставляти на загальний огляд фотографії зароблених грошей. Такі знімки мають негативну енергію і накликають на людину проблеми матеріального характеру.

8 Фотографії з вечірок або урочистостей. Такі кадри не тільки викликають заздрість у оточуючих, а й виставляють життя чужих людей напоказ. Перш ніж заливати такий знімок у публічний доступ, запитайте себе: чи готові ви підійти до незнайомця на вулиці і показати йому ці фото? Якщо ні, то створіть прихований альбом "тільки для друзів".

9 Фотографії з коханою людиною. Закохані пари, які люблять демонструвати свої почуття, мають бути обережними. Якщо вам подобаються такі фото та їх перегляд зігріває душу, то нехай це буде ваш особистий фотоархів. Щастя, як відомо, любить тишу.

Раніше "Телеграф" писав, де суворо заборонено зберігати гроші, щоб не збідніти.