Дії, що відлякують гроші, які щодня робить кожен

Не можна ставити сумку з гаманцем на землю чи перераховувати гроші увечері

Згідно з народними прикметами, деякі наші дії здатні залучати у наше життя гроші. Наприклад, вирощування товстянки здатне залучити в будинок грошову енергію. Однак є й такі звички, які всі ми здійснюємо щодня, що навпаки відлякують гроші.

Що не можна робити, щоб не відлякати гроші: прикмети

Не можна стояти на порозі, коли зустрічаєте чи проводжаєте гостей.

Борги краще віддавати вранці. У понеділок також не рекомендується позичати гроші, щоб весь тиждень не бути у боргу, краще це зробити в інший день.

Також не слід позичати гроші через поріг.

Підмітати в будинку потрібно лише одним віником.

Погана прикмета — сідати на стіл.

Не варто ставити сумку із гаманцем на землю.

Класти гроші на стіл теж є поганою прикметою, яка веде до догляду грошей.

Краще не виносити сміття з хати, якщо надворі погана погода.

Якщо за вікном темно, погана прикмета перераховувати гроші і підмітати.

Віддаючи гроші касиру краще класти їх на касу, а ось забирати здачу краще з рук касира чи продавця.

Зберігання ножів лезом нагору прирікає власників на те, що дрібниця буде основним грошовим доходом у будинку.

Раніше "Телеграф" писав, де суворо заборонено зберігати гроші, щоб не збідніти.