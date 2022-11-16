Пять фраз, которые нельзя произносить, чтобы не притянуть бедность и проблемы

"Счастье не в деньгах" — это фраза людей, которые либо действительно не нуждаются в богатстве, либо попросту боятся себе признаться в том, что им нужны деньги

Некоторые люди, постоянно жалующиеся на бедность, даже не осознают, что причиной своих проблем являются они сами. Многие из нас ежедневно совершают действия, которые притягивают нищету. Народные приметы, называют 5 фраз, которые не стоит произносить, если вы не хотите притянуть бедность и неудачи в свою жизнь.

"Я не смогу"

"Я не смогу разбогатеть", "я не смогу это сделать", "я не смогут решить проблему" и так далее. Даже те люди, которые много работают, вряд ли станут богатыми, если будут произносить подобные фразы и думать так о себе, пишет slovofraza.com. Фактически, любой человек может сделать всё, что пожелает. Это лишь вопрос веры и навыков, причем второе не так важно, как первое. Когда вы говорите "я не смогу", вы ставите на себе и своих успехах жирный крест. Финансовые успехи в таком случае становятся чем-то недостижимым, ведь вы сами себя в этом убеждаете.

"Это не деньги"

Часто люди говорят: "Да что там эти двести гривен. Это же не деньги". Тут важна не только магическая составляющая фразы, которая состоит в том, что вы обесцениваете деньги и свой труд, которым их зарабатываете. Тут важно также помнить и о том, что сто, пятьдесят, двести рублей — это тоже деньги. Если вы слишком легко относитесь в таким суммам, то попробуйте их откладывать — складывайте их в одно место, чтобы понять, что большое всегда складывается из малого. Без одного рубля нет миллиона, поэтому при подсчетах важен даже рубль.

"Мне это не дано"

Тут смысл примерно тот же, что и в случае с "я не могу". "Мне не дано стать руководителем", — говорят многие люди, даже не подозревая, что у них для этого есть все навыки. "Мне не дано заработать много денег", — так говорят те, кто поставил на себе крест. Если вы сами говорите, что вам этого не дано, значит ничто не в сила исправить это. Не говорите, что вам не дано зарабатывать много. Возможно. что вы просто не раскрыли свой потенциал, либо не нашли то самое дело, которое вас бы вдохновляло.

"Счастье не в деньгах"

Вы хотите зарабатывать много и желаете быть богатыми, но потом говорите, что счастье не в деньгах. Счастье во многом зависит именно от финансовых успехов, а не от чего-то иного. Богатые люди счастливы, потому что они спокойны за свое будущее. У них есть средства на отдых, развлечения, досуг, лечение. "Счастье не в деньгах" — это фраза людей, которые либо действительно не нуждаются в богатстве, либо попросту боятся себе признаться в том, что им нужны деньги.

"У меня нет денег"

Многие люди не замечают, насколько часто говорят подобную фразу, когда им не хватает на что-то. Если у вас в данный момент нет возможности что-то приобрести, то так и говорите: "Я сейчас пока не могу это купить". Ни в коем случае не говорите "у меня нет денег", поскольку Вселенная воспринимает это буквально, из-за чего ослабевает связь с центром изобилия, рушатся финансовые потоки вокруг вас.

Ранее "Телеграф" писал, где строго запрещено хранить деньги, чтобы не обеднеть.