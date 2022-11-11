Землю накриє дводенна потужна магнітна буря: відома дата

Метеочутливі люди можуть зіткнутися із погіршенням самопочуття

Цього місяця очікується кілька магнітних бур, багато з яких особливо відчують метеозалежні люди. Найближча дата сильного геомагнітного шторму, як свідчить календар магнітних бур на листопад-2022, очікується з 18 по 19 число. Інтенсивність активності на Сонці буде максимальною протягом двох діб.

Про це попереджає ресурс meteoagent. За його даними, 18-19 листопада відбудуться спалахи на Сонці високого рівня та k-індексу 5, тобто це досить потужний вид геомагнітної активності.

Так, у п’ятницю та суботу динаміка геомагнітних коливань перебуватиме на максимумі, хоча за день до цього, 17 листопада, рівень сонячної активності у кілька разів нижчий. Варто відзначити, що стихне геомагнітний шторм так само різко, як і виник. За даними ресурсу, вже в неділю, 20 листопада, активність Сонця знову опиниться на низькому рівні.

Варто зазначити, що це не остання магнітна буря цієї осені. Докладніше про те, коли очікуються геомагнітні шторми у листопаді, раніше розповідав "Телеграф". Також ми повідомляли, як можна зменшити неприємні відчуття від сонячної активності у подібні дати.