Землю накроет двухдневная мощная магнитная буря: известна дата

Метеочувствительные люди могут столкнуться с ухудшением самочувствия

В этом месяце ожидается несколько магнитных бурь, многие из которых особо ощутят метеозависимые люди. Ближайшая дата сильного геомагнитного шторма, как свидетельствует календарь магнитных бурь на ноябрь-2022, ожидается с 18 по 19 число. Интенсивность активности на Солнце будет максимальной в течение двух суток.

Об этом предупреждает ресурс meteoagent. Согласно его данным, 18-19 ноября произойдут вспышки на Солнце высокого уровня и k-индекса 5, то есть это достаточно мощный вид геомагнитной активности.

Так, в пятницу и субботу динамика геомагнитных колебаний будет находиться на максимуме, хотя за день до этого, 17 ноября, уровень солнечной активности в несколько раз ниже. Стоит отметить, что стихнет геомагнитный шторм так же резко, как и возник. По данным ресурса, уже в воскресенье, 20 ноября, активность Солнца снова окажется на низком уровне.

Стоит отметить, что это не последняя магнитная буря этой осенью. Подробнее о том, когда ожидаются геомагнитные штормы в ноябре, ранее рассказывал "Телеграф". Также мы сообщали, как можно уменьшить неприятные ощущения от солнечной активности в подобные даты.