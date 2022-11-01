У листопаді Землю накриють дві потужні магнітні бурі: коли це станеться

Період магнітної активності може відбиватися на самопочутті деяких людей, тому будьте готові до листопадових стрибків

Минулий місяць був багатий на геомагнітні шторми, оскільки магнітні бурі накрили Землю вже з перших чисел жовтня. Листопад почнеться з більш спокійної космічної погоди, а геомагнітні коливання потурбують метеочутливих людей двічі за місяць.

У листопаді 2022 року варто чекати на дві потужні магнітні бурі, свідчать дані ресурсу meteoagent. Повідомляється про сильні спалахи на Сонці у другій декаді останнього осіннього місяця. Йдеться про високий рівень та k-індекс 5, тобто це досить потужний вид геомагнітної активності.

Так, перша відчутна магнітна буря очікується 10 листопада. Штормовий рівень аж до 11 листопада досягатиме найвищої позначки. Наступного дня активність трохи спаде, а вже вийде на низький рівень 13 листопада.

За кілька спокійних днів, якщо враховувати геомагнітну динаміку, намічається другий сильний спалах на Сонці. З 18 по 19 листопада очікується потужна магнітна буря, у ці дні штормова активність досягатиме максимуму.

Раніше "Телеграф" розповідав, що менш інтенсивні коливання відбудуться 1, 2 та 12 листопада, про що свідчить календар магнітних бур на листопад-2022.