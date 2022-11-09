Чому не можна рвати фотографії: наслідки такого вчинку можуть бути трагічними

Через фотографії можна нашкодити як собі, так і іншій людині.

З фотографіями пов’язано дуже багато прикмет і забобонів, і, на жаль, негативних. Оскільки фото людини містить практично повну інформацію про неї, досить легко нашкодити тому, хто зображений на знімку. Тому до фото потрібно дуже дбайливо ставитися, і в жодному разі їх не можна рвати та пошкоджувати.

Як повідомляє Ukr.Media, навіть ненавмисне пошкодження фотографії може призвести до чималих неприємностей. До чого це може призвести читайте далі.

Чому не можна рвати фотографії

Навіть невеликий прокол або надрив знімка може призвести до серйозних захворювань тієї людини, яка зображена на фото. І швидше за все, шкода буде завдана тому органу, на який припав "удар" на зображенні.

Якщо порвати фотографію на дрібні шматочки, спалити або знищити будь-яким іншим способом, життя тих, хто зображений на ній, може бути непоправно зруйновано: мінус успіх, любов, та ще й здоров’я буде підірвано.

Якщо пошкодити фотографії, на яких люди, які вже покинули наш світ, то за прикметами, винуватець їхньої загибелі незабаром вирушить до них.

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