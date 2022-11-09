Почему нельзя рвать фотографии: последствия такого поступка могут быть трагическими

Через фотографии можно сильно навредить как себе, так и другому человеку.

С фотографиями связано очень много примет и суеверий, и, увы, негативных. Поскольку фото человека содержит практически полную информацию о нем, достаточно легко навредить, тому, кто запечатлен на снимке. Поэтому к фото нужно очень бережно относиться, и ни в коем случае их нельзя рвать и повреждать.

Как сообщает Ukr.Media, даже нечаянное повреждение фотографии может привести к достаточно большим неприятностям. К чему это может привести — читайте далее.

Почему нельзя рвать фотографии

Даже небольшой прокол или надрыв снимка может привести к серьезным заболеваниям того человека, который изображен на фото. И скорее всего, вред будет нанесен тому органу, на который пришелся "удар" на изображении.

Если порвать фотографию на мелкие кусочки, сжечь или уничтожить любым иным способом, жизнь тех, кто изображен на ней может быть непоправимо разрушена: минус успех, любовь, да еще и здоровье будет подорвано.

Если повредить фотографии, на которых люди, уже покинувшие наш мир, то согласно приметам, виновник их гибели вскоре отправится к ним.

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