День ікони Божої Матері "Всіх скорботних радість": що категорично не можна робити на це свято

Ця ікона дарує втіху скорботним, хворим та немічним.

Щороку, 6 листопада, православна церква відзначає свято чудотворної ікони Божої Матері, яка називається "Всіх скорботних радість". Це одна з найпопулярніших і найшанованіших у православному світі чудотворних ікон Богоматері: не нею зображена Діва Марія в оточенні хворих та скорботних людей, а також ангелів, які їй допомагають.

Вважається, що Богородиця у цей день може вилікувати від усіх хвороб та допоможе у різних проблемах. У ікони Божої Матері "Всіх скорботних радість" моляться про зцілення від хвороб, про звільнення від різних залежностей, про захист від ворогів, про втіху в бідах, від розпачу та скорботи. Тому цього дня варто обов’язково помолитися, щоб отримати заступництво та допомогу Божої Матері.

Що не можна робити 6 листопада в День ікони Божої Матері "Всіх скорботних радість"

Не можна розбивати посуд – до чиєїсь смерті протягом року. Та й у принципі 6 листопада треба стежити, щоби нічого не падало з рук.

Не можна нудьгувати, сумувати.

Заборонено погано говорити і навіть думати про іншу людину.

Незаміжнім дівчатам не можна залишатися цього дня одним.

Не варто брати подарунки від чужих людей.

Не можна давати іншим свою хустку, шарф, ковдру, плед, покривало.

Нагадаємо, що останній місяць осені 2022 року несе з собою низку важливих свят. Додаткових вихідних на честь їх у листопаді не буде.