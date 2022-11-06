День ікони Божої Матері "Всіх скорботних радість": що категорично не можна робити на це свято
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Ця ікона дарує втіху скорботним, хворим та немічним.
Щороку, 6 листопада, православна церква відзначає свято чудотворної ікони Божої Матері, яка називається "Всіх скорботних радість". Це одна з найпопулярніших і найшанованіших у православному світі чудотворних ікон Богоматері: не нею зображена Діва Марія в оточенні хворих та скорботних людей, а також ангелів, які їй допомагають.
Вважається, що Богородиця у цей день може вилікувати від усіх хвороб та допоможе у різних проблемах. У ікони Божої Матері "Всіх скорботних радість" моляться про зцілення від хвороб, про звільнення від різних залежностей, про захист від ворогів, про втіху в бідах, від розпачу та скорботи. Тому цього дня варто обов’язково помолитися, щоб отримати заступництво та допомогу Божої Матері.
Що не можна робити 6 листопада в День ікони Божої Матері "Всіх скорботних радість"
- Не можна розбивати посуд – до чиєїсь смерті протягом року. Та й у принципі 6 листопада треба стежити, щоби нічого не падало з рук.
- Не можна нудьгувати, сумувати.
- Заборонено погано говорити і навіть думати про іншу людину.
- Незаміжнім дівчатам не можна залишатися цього дня одним.
- Не варто брати подарунки від чужих людей.
- Не можна давати іншим свою хустку, шарф, ковдру, плед, покривало.
Нагадаємо, що останній місяць осені 2022 року несе з собою низку важливих свят. Додаткових вихідних на честь їх у листопаді не буде.