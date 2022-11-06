День иконы Божьей Матери "Всех скорбящих радость": что категорически нельзя делать в этот праздник
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Эта икона дарует утешение скорбящим, больным и немощным.
Каждый год, 6 ноября, православная церковь отмечает праздник чудотворной иконы Божией Матери, которая называется "Всех скорбящих Радость". Это одна из самых популярных и широко почитаемых в православном мире чудотворных икон Богоматери: не ней изображена Дева Мария в окружении больных и скорбящих людей, а также ангелов, которые ей помогают.
Считается, что Богородица в этот день может вылечить от всех болезней и поможет в разных проблемах. У иконы Божьей Матери "Всех скорбящих радость" молятся об исцелении от болезней, об избавлениях от различных зависимостей, о защите от врагов, об утешении в бедах, от отчаяния и скорби. Поэтому в этот день стоит обязательно помолиться, чтобы получить заступничество и помощь Божьей Матери.
Что нельзя делать 6 ноября в День иконы Божьей Матери "Всех скорбящих радость"
- Нельзя разбивать посуду – к чьей-то смерти в течение года. Да и в принципе 6 ноября нужно следить, чтобы ничего не падало из рук.
- Нельзя скучать, грустить.
- Запрещено плохо говорить и даже думать о другом человеке.
- Незамужним девушкам нельзя оставаться в этот день одним.
- Не стоит принимать подарки от чужих людей.
- Нельзя давать другим свой платок, шарф, одеяло, плед, покрывало.
Напомним, что последний месяц осени в 2022 году несет с собой ряд важных праздников. Дополнительных выходных в честь них в ноябре не будет.