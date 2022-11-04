На Землю насувається сильна магнітна буря: названо дату

Настане перша потужна магнітна буря цього місяця

У листопаді очікується кілька магнітних бур, деякі з них особливо відчутні для метеозалежних людей. Найближча дата сильного геомагнітного шторму – 5 листопада. Інтенсивність спалахів на Сонці максимальна, проте штормитиме лише протягом цього дня.

Попередження про потужну магнітну буру публікує ресурс meteoagent. За його даними, 5 листопада йдеться про високий рівень і k-індекс 5, тобто це досить потужний вид геомагнітної активності.

Так, у п’ятницю, 4 листопада, рівень геомагнітних коливань буде низьким, але вже наступного дня, у суботу, 5 листопада, зросте до максимуму. Але як виникли потужні спалахи на Сонці, так і затихнуть, оскільки в неділю, 6 листопада, рівень геомагнітної активності повернеться на той, що був у п’ятницю.

Зазначимо, що затяжнішу магнітну бурю, яка буде дуже інтенсивною, слід очікувати на новому тижні. Докладніше про дати геомагнітних штормів цього місяця раніше писав "Телеграф". Також ми розповідали, що вжити метеозалежним людям у такі неприємні для них періоди сонячної активності, щоб зменшити хворобливі відчуття.