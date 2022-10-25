Чому не можна ставити виделки зубцями вгору: народні прикмети попереджають про небезпеку
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Всі гострі предмети на кухні — це "магніт" для чорних сил.
Ще з давніх-давен наші предки надавали великого значення прикметам і забобонам, тому намагалися робити все "правильно", щоб не залучити лихо у свій будинок. Зараз вірити чи не вірити у прикмети — це особиста справа кожного, проте знати їх зайвим не буде. Сьогодні ми хочемо розповісти, чому не можна зберігати виделки зубцями нагору.
Як повідомляє Ukr.Media, є як мінімум два пояснення такої заборони. Одне з них раціональніше, а інше вже пов’язане з прикметами. Що вони кажуть – читайте далі.
Чому не можна зберігати виделки зубцями вгору
- По-перше, найлогічніше пояснення — якщо залишити виделку зубцями нагору, це може призвести до травм. Все просто — на столовий прилад можна наколотись і поранитися.
- По-друге, злі сили дуже сильно притягуються до ножів, лез та гострих зубців, особливо якщо такі предмети зберігаються у відкритому доступі. Тому зберігаючи виделки зубцями вгору, погань може наслати на мешканців різні хвороби, неприємності, біди та інші не найприємніші турботи.
- Також таке зберігання столових приладів притягує до себе сварки, скандали, різні проблеми зі здоров’ям, грошові труднощі, проблеми на роботі.
- Крім цього, існує версія, що виделки, залишені зубцями нагору, можуть призвести до самотності.
Раніше "Телеграф" писав, що народні прикмети говорять про рушники, розвішані на дверях.