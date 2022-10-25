Чому не можна ставити виделки зубцями вгору: народні прикмети попереджають про небезпеку

Всі гострі предмети на кухні — це "магніт" для чорних сил.

Ще з давніх-давен наші предки надавали великого значення прикметам і забобонам, тому намагалися робити все "правильно", щоб не залучити лихо у свій будинок. Зараз вірити чи не вірити у прикмети — це особиста справа кожного, проте знати їх зайвим не буде. Сьогодні ми хочемо розповісти, чому не можна зберігати виделки зубцями нагору.

Як повідомляє Ukr.Media, є як мінімум два пояснення такої заборони. Одне з них раціональніше, а інше вже пов’язане з прикметами. Що вони кажуть – читайте далі.

Чому не можна зберігати виделки зубцями вгору

По-перше, найлогічніше пояснення — якщо залишити виделку зубцями нагору, це може призвести до травм. Все просто — на столовий прилад можна наколотись і поранитися.

По-друге, злі сили дуже сильно притягуються до ножів, лез та гострих зубців, особливо якщо такі предмети зберігаються у відкритому доступі. Тому зберігаючи виделки зубцями вгору, погань може наслати на мешканців різні хвороби, неприємності, біди та інші не найприємніші турботи.

Також таке зберігання столових приладів притягує до себе сварки, скандали, різні проблеми зі здоров’ям, грошові труднощі, проблеми на роботі.

Крім цього, існує версія, що виделки, залишені зубцями нагору, можуть призвести до самотності.

Раніше "Телеграф" писав, що народні прикмети говорять про рушники, розвішані на дверях.