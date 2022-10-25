Почему нельзя ставить вилки зубцами вверх: народные приметы предупреждают об опасности

Все острые предметы на кухне — это "магнит" для темных сил.

Еще с давних веков наши предки придавали большое значение приметам и суевериям, поэтому старались делать все "правильно", чтобы не привлечь беду в свой дом. Сейчас верить или не верить в приметы — это личное дело каждого, однако знать их лишним не будет. Сегодня мы хотим рассказать, почему нельзя хранить вилки зубцами вверх.

Как сообщает Ukr.Media, есть как минимум два объяснения такого запрета. Одно из них более рациональное, ну а другое уже связано с приметами. Что они гласят — читайте далее.

Почему нельзя хранить вилки зубцами вверх

Во-первых, самое логичное объяснение — если оставить вилку зубцами вверх, это может привести к травмам. Все просто — на столовый прибор можно наколоться и пораниться.

Во-вторых, злые силы очень сильно притягиваются к ножам, лезвиям и острым зубцам, особенно если такие предметы хранятся в открытом доступе. Поэтому храня вилки зубцами вверх, нечисть может наслать на жильцов разные болезни, неприятности, беды и другие не самые приятные заботы.

Также такое хранение столовых приборов притягивает к себе ссоры, скандалы, разные проблемы со здоровьем, денежные трудности, проблемы на работе.

Помимо этого, существует версия, что вилки, оставленные зубцами вверх, могут привести к одиночеству.

Ранее "Телеграф" писал, что народные приметы говорят про полотенца, развешанных на дверях.