Чому зламану каблучку не можна носити на пальці: цікаві народні прикмети

Каблучка – це не лише прикраса, а ще й найсильніший оберіг людини.

Здавна каблучки носили виключно багатії, представники еліти, вершителі доль. Це була не лише прикраса, а й відмінний знак представників привілейованого стану, які мають владу та таємні знання. Вважалося, що каблучки, особливо фамільні, мають містичний зв’язок із таємничими силами та попередніми поколіннями. З особливим трепетом люди ставилися до обручок та металевих прикрас із написом: "Врятуй і збережи".

Якщо з каблучкою щось траплялося, це було поганим знаком. "Телеграф" розповість, чому не можна носити зламану каблучку і що з нею треба зробити, щоб відвести від себе лихо.

Погані прикмети, пов’язані з каблучкою

Якщо ламається каблучка, подарована під час заручин – спільне майбутнє життя опиняється під загрозою. У парі можуть виникнути якісь конфлікти, а довіра до коханої людини дає тріщину. Це цілком може бути знаком зради або хтось із боку хоче нашкодити весіллю.

А ось тріщина на обручці, навпаки, свідчить про те, що вона взяла на себе весь удар, що призначався долею сімейній парі. Не потрібно носити таку обручку, адже вона вже віддала свою силу і не зможе захистити в інший раз. Проте міняти її потрібно у парі.

Церковна каблучка "Врятуй та збережи" також виконує функцію оберегу, зберігаючи не лише шлюбні узи, але здоров’я, силу та благополуччя свого господаря. Якщо вона ламається, значить у вашому оточенні з’явилася недобра людина, заздрісник чи ворог.

Поломка подарованої прикраси може говорити про те, що дарувальник задумав щось недобре проти вас. Або ж навпаки, що вас із ним хочуть посварити. Придивіться до цієї людини.

Якщо лопнула фамільна каблучка, що має сімейну цінність – це більш серйозна проблема. Вона містить у собі охоронну силу предків і виконує завдання потужного оберегу. Якщо на ній з’являється тріщини, темніє метал, каламутніє камінь або іще щось трапляється – будьте обережні.

Навіть якщо тріщина або скол на каблцчці здаються незначними, не варто носити прикрасу. Її потрібно або відремонтувати, повернувши колишню силу, або позбутися каблучки, тому що такий оберіг не зможе захистити, зате нашкодить своєму власнику, негативно впливаючи на фізичний стан організму.

Мало того, поламані прикраси не потрібно зберігати вдома. Якщо каблучка не є цінною, її можна просто кинути в проточну воду. А ось коштовні чи фамільні цінності слід відремонтувати, а потім освятити в церкві.

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