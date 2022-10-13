Почему сломанное кольцо нельзя носить на пальце: любопытные народные приметы

Кольцо – это не только украшение, но еще и сильнейший оберег человека.

Издавна перстни носили исключительно богачи, представители элиты, вершители судеб. Это было не только украшение, но и отличительный знак представителей привилегированного сословия, обладающих властью и тайными знаниями. Считалось, что кольца, особенно фамильные, имеют мистическую связь с таинственными силами и предыдущими поколениями. С особым трепетом люди относились к обручальным кольцам и металлическим украшениям с надписью: "Спаси и сохрани".

Если с кольцом что-то случалось, это было плохим знаком. "Телеграф" расскажет, почему нельзя носить сломанное кольцо и что с ним нужно сделать, чтобы отвести от себя беду.

Плохие приметы, связанные с колечком

Если ломается перстень, подаренный при помолвке – совместная будущая жизнь оказывается под угрозой. В паре могут возникнуть какие-то конфликты, а доверие к любимому человеку дает трещину. Это вполне может быть знаком измены или же кто-то со стороны хочет навредить свадьбе.

А вот трещина на обручальном кольце, наоборот, свидетельствует о том, что оно взяло на себя весь удар, предназначавшийся судьбой семейной паре. Не нужно носить такое кольцо, ведь оно уже отдало свою силу и не сможет защитить в другой раз. Однако менять его нужно в паре.

Церковное кольцо "Спаси и сохрани" также выполняет функцию оберега, сохраняя не только брачные узы, но здоровье, силу и благополучие своего хозяина. Если оно ломается, значит в вашем окружении появился недобрый человек, завистник или враг.

Поломка подаренного украшения может говорить о том, что даритель задумал что-то неладное против вас. Или же, напротив, что вас с ним хотят поссорить. Присмотритесь к этому человеку.

Лопнувший фамильный перстень, имеющий семейную ценность – более серьезная проблема. Он содержит в себе охраняющую силу предков и выполняет задачу мощного оберега. Если на нем появляется трещины, темнеет металл, мутнеет камень или еще что-то случается – будьте осторожны.

Даже если трещина или скол на кольце кажутся незначительными, не стоит продолжать носить украшение. Его нужно либо починить, вернув ему былую силу, либо избавиться от кольца, потому что такой оберег не сможет защитить, зато навредит своему обладателю, отрицательно влияя на физическое состояние организма.

Мало того, поломанные украшения не нужно хранить в доме. Если кольцо не представляет ценности, его можно просто бросить в проточную воду. А вот дорогие или фамильные ценности следует починить, а затем освятить в церкви.

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