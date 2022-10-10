Встретил старого знакомого и … убил его: в Харьковской области будут судить 20-летнего парня

После убийства молодой человек бежал в областной центр, где скрывался от правоохранителей

В освобожденной от врага Харьковской области произошло событие, начало которому было положено еще до масштабного нападения врага на Украину: на днях правоохранители выяснили обстоятельства убийства 38-летнего мужчины, проживавшего в одном из районов области.

Об этом говорится в сообщении областной прокуратуры.

"Богодуховской окружной прокуратурой Харьковской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 20-летнего ранее судимого мужчины по факту умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 УК Украины)", — сказано в сообщении.

Досудебным расследованием установлено, что 3 января этого года молодой человек приехал к своему отцу в село Огульцы Валковского района, где решил встретиться со старым знакомым. В ходе встречи между мужчинами возник конфликт, во время которого молодой человек выхватил нож и нанес удар в шею 38-летнему хозяину дома, от чего тот скончался на месте.

На месте предполагаемого преступления

После убийства молодой человек бежал в Харьков, где скрывался от правоохранителей. Но после проведенной розыскной работы предполагаемый убийца был выявлен в Шевченковском районе города и сейчас находится под стражей.

Обвинительный акт направлен в Валковский районный суд области, и если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или "пожизненное".

Ранее "Телеграф" рассказывал о другом убийстве на бытовой почве: в Ровенской области мужчина зарезал односельчанина.