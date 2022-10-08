Прощайтеся з грошима одразу: звички, що ведуть до бідності

Найнебезпечніші речі у будинку, які терміново потрібно викинути.

На жаль, але гроші з небес не падають, а навіть якби і падали, то треба вміти їх "тримати" і множити. Щоб ваші заощадження не тікали з вашої оселі, для них потрібно створити сприятливі умови.

Якщо вірити народним прикметам, то є кілька досить поширених навичок, які заважають вашим грошам примножуватися. Як повідомляє Уніан, є п’ять предметів, які не варто зберігати в будинку чи квартирі, адже вони приносять у вашу оселю бідність та біди.

Звички, які притягують бідність

Розбите дзеркало чи скло в будинку — такі речі необхідно одразу викидати, адже вони здатні відлякувати успіх і можуть спричинити бідність.

Встановлення дзеркала навпроти ліжка вважається, що дзеркало це своєрідний "портал" у потойбічний світ.

Зламаний годинник — призводить до бідності та нещастя, тому зберігати його не варто.

Битий посуд — такими предметами не варто не те щоб користуватися, але навіть і зберігати. Битий посуд притягує до себе негативну енергію.

Мертві тварини та квіти для декору – такі речі відлякують удачу.

Раніше "Телеграф" розповідав, які кімнатні квіти приваблюють у будинок успіх та достаток, а також, які звичні для багатьох щоденні дії відлякують гроші.